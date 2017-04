Jonas Gahr Støre: Dypt urimelig at noen med min økonomi får skattekutt

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Torsdag går startskuddet for landsmøtet til Arbeiderpartiet (Ap). Tirsdag møtte en kampklar leder Jonas Gahr Støre presse-Norge for å fortelle om partiets politikk og visjoner de kommende fire årene.

I januar varslet Arbeiderpartiet (Ap) at de vil kreve inntil 15 milliarder kroner i skatteskjerpelser i løpet av neste stortingsperiode, dersom de kommer til makten.

Han mener sittende regjering, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (Frp), har prioritert feil.

- Om lag to tredjedeler av kuttene denne regjeringen har gjennomført ønsker vi å ta tilbake så fellesskapet kan disponere de inntil 15 milliarder kronene, sier Støre til Nettavisen.

- Skattekutt ikke bra for velferd

En fersk måling InFact utførte for VG viser at han er den mest populære statsministerkandidaten, selv om Ap går til valg på solide skatteøkninger.

- Vi tror ikke at den skattekuttpolitikken regjeringen leverer verken er bra for arbeid eller velferd.

Under pressekonferansen ønsket ikke Støre å røpe hvem han ønsker å ha i regjering av Kristelig Folkeparti (KrF) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Men han er overbevist om at velgerne kommer tilbake, selv om Ap har hatt flere dårlige partimålinger.

Partileder Jonas Gahr Støre står oppført med en skattbar inntekt på 2,9 millioner kroner i skattelistene for 2015. Han står også oppført med en formue på 64,5 millioner kroner. Støre er dermed en av dem som har fått fordeler av den sittende regjeringens skattepolitikk.

- Jeg finner det dypt urimelig at noen med min økonomiske situasjon har opplevd skattekutt gjennom de fire årene med denne regjeringen, sier Støre.

- Jeg er blant dem som kan betale med tanke på hva jeg tjener og hva jeg har i formue.

- Stor provokasjon

- Hvor mye skattekutt har du selv fått med den sittende regjeringen?

- Det har jeg ikke regnet på, men jeg mener det er dypt urimelig at de med mest skal få skattekutt. Det er omfordeling nedenfra, og det skal vi ikke ha i Norge.

- Vi har tenkt på at regjeringens profil gir suverent mest kutt til de som har mest. Det i seg selv er en ganske stor provokasjon mot vanlige lønnstakere. Det vi sier med vårt opplegg er at vi skal investere i velferd, arbeid og ny teknologi. Det koster.

- Vanlige folk ikke berørt

I en beregning Dagens Næringsliv gjorde med Aps skatteopplegg viste det seg at alle med inntekt under 600.000 kroner får et neste ubetydelig skattekutt. Er du for eksempel student eller har deltidsjobb og tjener inntil 149.000 kroner får du én krone i skattekutt av Støre.

- Folk med vanlig inntekt skal ikke bli berørt, og får lavere eller lik skatt som i dag. Men de med mest i inntekter og mest i formue må betale noe mer.

- Hvorfor får ikke de med lavest inntekt større skattekutt?

- Dette er mennesker som er sterkt avhengig av at vi har gode velferdsordninger, barnehage- og skoletjenester og god eldreomsorg. Det sikrer vi med spleiselaget. Skattekutt er ikke et mål for oss. Vi skal ha et sterkt fellesskap som skal gi gode tjenester og det vil vårt skatteopplegg bidra til.

