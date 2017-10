Selv sier Støre at han knapt var til stede på kontoret.

I en intern rapport har de ansatte i Arbeiderpartiet varslet om fryktbasert ledelse i valgkampen, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten er basert på hvordan de ansatte i stortingsgruppen opplevde å jobbe i det sentrale partiapparatet i valgkampen.

Ifølge DNs kilder opplevde enkelte et så stort press fra ledelsen at de låste seg inne på toalettet og gråt.

– Vi lytter til tilbakemeldinger fra ansatte etter valgkampen. Og der var det noen negative tilbakemeldinger som vi tar på alvor. Vi har møtt klubben og snakket igjennom det med det mål å sørge for at vi videre skal ha et arbeidsmiljø som gjør at folk trives og gjør sitt beste. Det har vi god dialog og forståelse med klubben om. Det er mitt ansvar å påse at vi får til det, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

– Jeg var ute i valgkamp under hele valgkampen og var knapt innom kontoret. Men vi lytter og tar dette på alvor, og det er flere stemmer som vi skal ta med oss, fortsetter Støre.

Les også: Ap-veteran: - Kvinnene i Ap er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister



Mest sett siste uken