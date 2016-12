ANNONSE

(Avisa Nordland): Det bekrefter seismolog Steven J. Gibbons hos Norsar, overfor Avisa Nordland.

– Vi har fått veldig mange meldinger om dette, sier Gibbons.

Han opplyser om at skjelvet ble registrert på seismiske stasjoner over hele landet, og at det ikke er uvanlig med mindre jordskjelv nettopp i Meløy.

– Det er aktivitet hele tiden, dersom man ser ned mot null på skalaen. Av og til er det litt større skjelv, mellom 2 og 3 på Richters skala, og da ringer telefonene, sier Gibbons.

Avisa Nordland har også fått meldinger fra folk som har merket jordskjelvet flere steder i Salten, deriblant på Fauske og Tverlandet.

– Jordskjelv på denne størrelsen her kommer cirka annethvert år, og da kommer det gjerne to eller tre i samme størrelsesorden. Så dersom det kommer nye jordskjelv den nærmeste tiden, er det ikke overraskende, sier Gibbons.

