Journalist dømt for voldtekt av kvinnelig frilanser

En journalist i 30-årene er dømt til fengsel i fire år og tre måneder for voldtekt av en kvinne i 20-årene som jobbet i samme mediehus.

Det er en tingrett på Vestlandet som har dømt mannen for å ha voldtatt kvinnen. Dommen ble avsagt denne uka, melder Medier24.

Voldtekten han er dømt for, skjedde på et nachspiel. Ifølge dommen var kvinnen så beruset at hun ikke var i stand til å gjøre motstand da mannen gikk inn på soverommet der kvinnen lå og gjennomførte samleie med henne. Retten slår fast at tiltalte handlet forsettlig – og skulle forstått at kvinnen ikke kunne motsette seg handlingen.

Den tiltalte journalisten nektet straffskyld og hevdet i retten at kvinnen samtykket til den seksuelle omgangen. Retten festet ikke lit til hans forklaring.

Mannen er også dømt for å ha kommet med trusler, eller å ha framsatt truende meldinger mot kvinnen under etterforskningen av saken. Han er dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning, samt sakskostnader.

Mannens forsvarer Steinar Wiik Sørvik sier til Medier24 at hans klient anker dommen i sin helhet.

