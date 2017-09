Journalist satt i bibelgruppe med ordfører - blir omplassert

Når Nils Olav Larsen blir ordfører i Vennesla, ryker journalisten ut.

Vennesla kommunes mangeårige ordfører, Torhild Bransdal, ble valgt inn på Stortinget for KrF under årets stortingsvalg.

Når kommunens frittalende og høyt verdsatte ordfører inntar stortingssalen denne høsten, tar Nils Olav Larsen over som ordfører i kommunen.

Det skaper problemer for Fedrelandsvennens journalist i bygda - Odd Inge Røning Uleberg.

Han kjenner den nye ordføreren godt gjennom bibelgruppen de to deltar i. Nå flytter han arbeidsplassen til avisens hovedkontor i Kristiansand.

- Høye krav



- De to kjenner hverandre godt etter å ha deltatt i samme bibelgruppe i en årrekke. Uleberg har vært helt åpen om dette internt i Fædrelandsvennen og han valgte å gå ut av bibelgruppa straks nyheten om Larsen ble kjent. De siste dagene har vi internt drøftet om dette er nok. Fædrelandsvennen stiller høye krav til uavhengighet og integritet og derfor er selv muligheten for at noen kan oppfatte disse båndene problematiske, nok til at vi, som en stor redaksjon, velger å omrokere ressurser. Odd-Inge vil fra mandag av jobbe i Kristiansand, skriver avisens nyhetsredaktør Jonas Mjaaland. Dette blir gjengitt på Ulebergs egen Facebook-side.

Så veldig lang blir ikke reiseveien til Uleberg. Vennesla er nabokommune med Kristiansand.

- Bedre å være i overkant forsiktig

Generalsekretær i NOrsk Presseforbund syns det er bra at avisen verner om sin egen troverdighet.

- Jeg synes generelt det er viktig og bra at redaktører og journalister vil verne om egen uavhengighet og troverdighet, og dermed unngå spekulasjoner om man har for tette bånd til de områdene man dekker redaksjonelt.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening har følgende kommentar til saken:

- Dette er en type vurdering som må gjøres konkret av de enkelte redaksjon og av den enkelte ansvarlige redaktør, og som jeg ikke har noen forutsetninger for å si noe bastant om. Jeg kjenner redaksjonsledelsen i Fædrelandsvennen godt og jeg er sikker på at de har gjort en grundig og kvalifisert vurdering. Generelt vil jeg dessuten si at det, så langt det er mulig, er bedre å være i overkant forsiktig, enn å risikere at det stilles spørsmål ved redaksjonens troverdighet.

