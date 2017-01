Jusprofessor om vedtaket mot Mahad Adib Mahamud: - Grovt urimelig

ANNONSE

Saken om Mahad Adib Mahamud (30), som mister statsborgerskapet sitt etter å ha bodd 17 år i Norge, har skapt en voldsom debatt.

Nå sier jusprofessor Mads Andenæs til TV 2 at han mener vedtaket mot Mahamud er ugyldig. Andenæs henviser til Europakonvensjonen nr. 66 artikkel syv, der det står at statsborgerskapet kan inndras ved «svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren».

- Det forholdet vi ser i denne saken, slik det forklares av innvandringsministeren, er ikke nok til å engang overveie å bryte konvensjonen, sier Andenæs.

- Rettssikkerheten ikke ivaretatt



På oppdrag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug går UDI nå gjennom en rekke gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl i Norge.

STATLØS: Mahad Adib Mahamud (30) mister statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge.

UDI mener Mahamud løy om hvor han kom fra da han ankom Norge som 14-åring. Til tross for at Mahamud har dokumenter som viser at han kommer fra Somalia, mener UDI han kommer fra nabolandet Djibouti. Myndighetene i Djibouti benekter det, og Mahamud må derfor leve som statløs.

Mahamud, som jobber som bioingeniør ved Ullevål sykehus og har familie i Norge, tar nå saken til retten i februar.

- Rettssikkerheten min har ikke blitt ivaretatt i denne saken, sier Mahamud til Nettavisen.

Han får støtte fra Karin Andersen (SV), som har utarbeidet et forslag som skal sikre en rettssikker prosess ved tilbakekalling av statsborgerskap. Forslaget får støtte fra Venstre, Arbeiderpartiet, MDG og Senterpartiet.

- Mahamuds rettssikkerhet er ikke ivaretatt når dette ble avgjort ved et forvaltningsvedtak, og det er han selv som må ta saken til retten. Saken burde blitt behandlet i retten i utgangspunktet - med fulle partsrettigheter, mener Andersen.

- Vanskelig å føre bevis



Norge er nå det eneste europeiske landet som aktivt går inn i gamle saker for å avdekke løgn og trekke tilbake statsborgerskap, og ifølge TV 2 jobber UDI nå med å frata flere hundre mennesker statsborgerskapet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener dette skal bidra til å avskrekke andre asylsøkere fra å gjøre det samme, og sende ut signaler om at norske myndigheter ikke vil gi seg dersom man som asylsøker har fått opphold på falske premisser.

Jusprofessor Andenæs mener man bør ha et annet mål enn å score politiske poeng, og mener myndighetene mangler tilstrekkelige bevis i saken mot Mahamud.

– For det første så ligger bevisbyrden på myndighetene. Det er svært vanskelig å føre beviser for en 17 år gammel sak. Etter hva jeg forstår, er de langt unna å kunne føre tilstrekkelige beviser. For det andre må man ta forholdsmessige hensyn. Han har familie og jobb i Norge, noe som må veie tungt og som gjør vedtaket grovt urimelig, sier Andenæs til TV 2.

Justisdepartementet sier de ikke kan kommentere Mahamuds spesifikke sak, men skriver til TV 2 at det ikke er brudd på konvensjonen å inndra et statsborgerskap man har fått på uriktig grunnlag, selv om vedkommende blir statløs.

Elden: - Ulovlig



Advokat Elden mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud (30) sitt norske statsborgerskap.

ULOVLIG: - Norge ha bedre ting fore enn å utfordre folkeretten ved å angripe en flink ingeniør, mener John Christian Elden.

– Det er sikker internasjonal rett at det er ulovlig å gjøre noen statsløs. Norge tillater bare ett statsborgerskap, og om han hadde et annet for 17 år siden, var han forpliktet til å oppgi det da han fikk norsk statsborgerskap, sier Elden til VG.

– Her er det dessuten ikke noe annet land som hevder han er deres statsborger. Da bør Norge ha bedre ting fore enn å utfordre folkeretten ved å angripe en flink ingeniør, sier han videre.

Ifølge Klassekampen vil Utlendingsnemndas advokat i retten legge vekt på Mahamuds språkferdigheter og intervjuer av familie og ekskone, som de mener svekker Mahamuds forklaring.

Listhaug: - Fornuftig og rettferdig

Listhaug har selv kommentert saken på sin Facebook-side, hvor hun blant annet skriver følgende:

«Det er ikke slik at folk blir fratatt statsborgerskapet uten bevis. Det er også slik at de kan ta saken videre til både Utlendingsnemda og domstolene. TV2 fremstiller det som om de som blir fratatt statsborgerskapet har ingenting de skulle sagt. Det er god rettssikkerhet i dagens system.»