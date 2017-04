ANNONSE

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kjemper for at norske internett- og teleselskaper skal påbys å lagre IP-adressene til alle nordmenn i et halvt år.

Det skriver VG, som har fulgt statsråden på hans reise i Storbritannia der han lærer om hvordan britene jobber med kameraovervåkning og bekjemping av overgrep på nett.

Amundsen vil kjempe for å få gjennom sitt forslag på Frps landsmøte neste helg, og videre gjøre det til en sak for regjeringen. KrF fremmet samme forslag på sitt landsmøte på onsdag.

Justisministeren mener at alle som er på internett skal kunne identifiseres, på samme måte som alle med mobiltelefon kan identifiseres gjennom et telefonnummer.

Det gjenstår imidlertid å se om Amundsen får gjennom sitt forslag: EU-domstolen avgjorde i 2014 at datalagringsdirektivet, som tidligere ble vedtatt her til lands, brøt med EU-borgernes grunnleggende rettigheter.

- Jeg er mer opptatt av det barnet som blir utsatt for overgrep enn jeg er for at noen skal kunne skjerme IP-adressen sin. Det har jeg egentlig ingen forståelse for at noen skal ha behov for, sier Amundsen til VG.