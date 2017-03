Justisminister Per-Willy Amundsen: - Hadia Tajik legger seg på Trump-nivå

ANNONSE

Under onsdagens spørretime på Stortinget, på kvinnedagen, tok Hadia Tajik, leder av Justiskomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), opp to dommer i to familievoldssaker.

Forrige uke kom det en dom i Stavanger tingrett hvor en mann som hadde banket konen fikk strafferabatt. Årsaken til den formildende straffen var at retten mente det var «berettiget harme» fordi mannen hadde funnet ut at konen hadde vært utro.

Det er straffeloven 80 e, første ledd, som regulerer bestemmelsen.

Noe tilsvarende skjedde i en straffesak i Kristiansand i oktober i fjor, hvor en 18-årig mann også fikk strafferabatt etter å ha sparket og slått sin gravide kjæreste.

Hadia Tajik og justisminister Per-Willy Amundsen under Stortingets spørretime onsdag 8. mars.

- Såret av Tajik-uttalelse

I spørretimen, som du kan se her, krevde Tajik at justisminister Per-Willy Amundsen skulle fjerne domstolenes muligheter til å bruke paragrafen i familievoldssaker.

Amundsen svarte at det ikke er riktig per i dag å ta initiativ til en lovendring, noe som fikk Tajik til å gå rett i strupen på justisministeren. I et intervju med TV 2 etter spørretimen, uttalte hun følgende:

– Justisministeren har valgt å stille seg side om side med de som mener det finnes berettiget harme i en partnerrelasjon, altså at det finnes situasjoner som gjør det litt greit å banke konen din. Det er ikke bare alvorlig, det er svært bekymringsfullt, spesielt i dag på kvinnedagen.

Amundsen reagerer sterkt på Tajik-uttalelsene.

- Å si at jeg som justisminister stiller meg side ved side med de som mener det er litt greit å banke konen, var et slag under beltestedet. Som familiefar med et sterkt politisk engasjement mot familievold- og overgrepssaker, var det sårende, sier han til Nettavisen.

- Hadia Tajik legger seg på Donald Trump-retorikk. Jeg håper ikke at den norske debatten er i ferd med å utvikle seg i dette sporet. I Norge har vi sterke tradisjoner for saklighet og respekt. Det må vi holde fast om. Jeg har stor respekt for Hadia, men i dette tilfellet skuffet hun meg.

- Opptatt av kvinner

Tajik, som også er utdannet jurist med spesialisering i strafferett, står knallhardt på uttalelsene hun kom med.

- Det er pussig at statsråden får dette til å handle om seg selv og sine følelser. Jeg er mer opptatt av at kvinner, som håpet at statsråden skulle gi et klart politisk signal om at det ikke finnes noen harme som gjør deg berettiget til å banke konen din, ikke har fått det, sier hun til Nettavisen.

Hadia Tajik (Ap) under Stortingets spørretime 8. mars.

- Problemstillingen er aktualisert av to saker som har skjedd siden 2015. Fremskrittspartiet har vært i regjering siden 2013.

Amundsen forteller at han selv reagerte da han leste om mannen som fikk strafferabatt for å ha slått sin utro kone. Overfor Nettavisen åpner han også for å ta initiativ til en lovendring.

- Jeg har forståelse for at mange reagerer på bruken av regelen om berettiget harme når det er snakk om vold mot en kvinne på grunn av utroskap. Det gjorde jeg også. Regelen om berettiget harme er generell, og omfatter mange ulike situasjoner. Det finnes eksempler på saker hvor den som utøvde volden selv har vært utsatt for vold, mishandling eller overgrep, sier han.

- I de tilfellene tror jeg det er i tråd med den allmenne rettsoppfatning at det gis en mildere straff. En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den. Dette er viktig blant annet for å unngå utilsiktede konsekvenser av en eventuell endring. Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken.

Ingen Tajik-initiativ

Tajik har både vært politisk rådgiver for tidligere justisminister Knut Storberget i den forrige regjeringen. Hun har ikke i den perioden, eller som opposisjonspolitiker og leder av Justiskomiteen på Stortinget siden 2013, tatt noen initiativ til å få endret loven.

- Som jeg forutsetter at statsråden er klar over, siden han i ettertid uttrykker engasjement for saken, har ikke Arbeiderpartiet sagt at man må endre loven, men at vi må sende et politisk signal om at å bruke berettiget harme som straffenedsettelsesgrunn ikke er en ønsket utvikling. Det trengs foreløpig ingen lovendring, det trengs politisk lederskap. Det klarte dessverre ikke justisministeren å levere.

- Har du selv planlagt et initiativ til å få til en lovendring?

- Dersom vi ser at det utvikler seg en praksis hvor paragrafen om berettiget harme blir brukt på en måte som er egnet til å legitimere vold mot kvinner så vil vi det.

- Gjør seg selv til offer

- Hvorfor sidestiller du Amundsen med personer som mener «det er litt greit» med konevold?

- Når statsråden på direkte spørsmål om han vil ta politisk initiativ for å sikre at lovverket ikke brukes til å gi strafferabatt for partnervold svarer at han i utgangspunktet mener at retten ikke bør avskjæres fra å vurdere ulike faktum i den enkelte saken", så har han gjort nettopp det. Da mener han det er greit da, å bruke "berettiget harme" til å sette straffen ned i slike saker.

- Er det et slag under beltestedet?

- Nei. Men jeg registrerer at justisministeren prøver hardt å gjøre seg selv til offer i en sak som handler om vold mot kvinner.

Vil øke straffene

Regjeringen har i disse dager ute et høringsforslag om økte strafferammer. De strengeste straffene skal være på 40 års fengsel. Amundsen mener økte vil bidra til å straffe dømte personer i familievoldssaker hardere. Det gjelder spesielt i saker hvor det er begått flere lovbrudd.

- Forslaget vil gi domstolene et tydelig signal på at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningsmannen har begått flere alvorlige lovbrudd. Derfor foreslår vi også å heve maksimalstraffen i slike saker til 30 år i fengsel. I saker som omhandler terror øker vi strafferammen til 40 år.

Tajik vil ikke svare på om Ap støtter lovforsalget.

- Vi vil lese høringssvarene med stor interesse, avslutter hun.

