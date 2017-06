Justisministeren får oppstrammer i Stortinget - også av sine egne

ANNONSE

Høyre og Fremskrittspartiet velger å stille seg bak et forslag fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik om at regjeringen nå må gjennomføre nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak og intesjon. En samlet justiskomité stilte seg onsdag bak forslaget, skriver VG.

- Ikke til å stole på

Vedtaket må leses som en kritikk av justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), antyder Tajik:

- Dette handler i bunn og grunn om at man ikke kan stole på at justisministeren får gjort jobben sin, uten at Stortinget bistår ham med det, sier Tajik ifølge VG.

Høyres Trond Helleland (H) bekrefter overfor avisa at han stilte seg bak Ap-forslaget. Han sier han vil følge veldig nøye med på gjennomføringen av nærpolitireformen, blant annet at samlokaliseringen av nødmeldingssentralene blir slik Stortinget har sagt. Helleland sier han ble skuffet og forbannet da Politidirektoratet vedtok å stanse samlokaliseringen i Drammen og i stedet valgte Tønsberg.

Leirstein: - Ikke kritikk

Fremskrittspartiets medlem i justiskomiteen, Ulf Leirstein, sier til VG at det ikke ligger en kritikk av statsråden i forslaget.

Regjeringspartiene fikk støtte fra Ap, KrF og Venstre da den såkalte nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2015. Med reformen kom kravet om samlokaliserte nødmeldingssentraler.

Politi og brann skulle samlokaliseres så raskt som mulig, og at det skulle settes av plass til at helse kunne flytte inn i de samme operasjonssentralene.

Lite har skjedd

Snart to år etter vedtaket er det bare i ett av tolv politidistrikter – Nordland – at politi, brann og helse sitter sammen.

Finnmark undersøker muligheten for tilsvarende samlokalisering, meldte NTB i mai.

I løpet av 2018 vil fem av tolv politidistrikter ha samlokalisering av politi og brann.

Da politikerne gjorde vedtaket, hadde Norge kun én samlokalisert operasjonssentral, i Drammen. Denne besluttet Politidirektoratet å legge ned et halvt år etter at reformen ble vedtatt.

