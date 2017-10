Justisministeren kuttet 100 prosent av midlene til Erna Solbergs hjertebarn - Høyre setter foten ned

- Vi ser helt åpenbart det uheldige som har skjedd her. Det må vi bare ta på vår kappe, sier statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp) til Nettavisen.

Torsdag ble statsbudsjettet for 2018 lagt frem, og opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og SV var raskt ute med å kritisere Høyre- og Frp-regjeringen for det de mente var manglende satsinger på flere felt.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

Men politikere i justiskomiteen på Stortinget fra nettopp både Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) fikk seg også en støkk.

Kutt på 100 prosent

Statsminister Erna Solbergs hjertebarn Wayback, som hjelper tidligere straffedømte tilbake til et normalt liv uten rus og kriminalitet, ble foreslått kutt fra 6,1 millioner kroner til 2,9 millioner. Altså et kutt på 52,5 prosent.

Det andre hjertebarnet Retretten, som hjelper personer som sliter med rusavhengighet og deres pårørende, opplevde å få hele bevilgningen sablet vekk i budsjettforslaget som ble presentert. I 2017 fikk de én million kroner, mens justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) foreslo å gi dem null kroner i 2018.

- Helt uaktuelt

Begge organisasjonene ble spesifikk nevnt i Solbergs siste nyttårstale, da hun hyllet arbeidet deres, og den jobben andre frivillige organisasjoner gjør. Nå setter Høyre foten ned for kuttene.

Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp).

- Å kutte i støtten til Wayback og Retretten er rett og slett ikke regjeringspartienes politikk. Det er helt uaktuelt, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich, til Nettavisen.

- Tatt i betraktning at dette er to organisasjoner som er fyrtårn innen sine felt ble jeg overrasket over at de fikk kutt på 50 og 100 prosent.

Frp-politiker Ulf Leirstein, som også er medlem av justiskomiteen på Stortinget, retter også en pekefinger mot sin egen statsråd.

- Vi garanterer at kuttene i støtten til Wayback og Retretten skal reverseres. De skal få samme støtte fra oss som de fikk i fjor. De gjør en fantastisk jobb, sier han til Nettavisen.

Frp-politiker Ulf Leirstein er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

I Justisdepartementet legger de seg helt flat.

- Vi ser det uheldige som har skjedd. Vi velger å lytte til signalene fra Stortinget. Når vi får så tydelige signaler, fra blant annet Frølich, kommer vi til å følge dette opp. Vi ser helt åpenbart det uheldige som har skjedd her. Det må vi bare ta på vår kappe, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen til Nettavisen.

Reduksjon på 10 mill.

I statsbudsjettet fra Justisdepartementet heter det blant annet på side 99:

«Post 70 er en tilskuddsordning for frivillig virksomhet under kriminalomsorgens virkeområde, dvs. domfelte under straffegjennomføring. Posten dekker tilskudd til frivillige organisasjoner hvor hoveddelen av organisasjonens aktiviteter finansieres fra andre kilder.»



Denne posten ble foreslått redusert med totalt 10 millioner kroner.

- Frp har et meget godt forhold til begge organisasjonene. Samtidig må det nevnes at det er flere andre organisasjoner som gjør en meget god jobb. Men at det ble kutt i potten til Wayback og Retretten ser vi på som uheldig.

Høyre er fornøyd med at Solbergs hjertebarn fortsatt får nødvendige midler i 2018.

- Jeg er glad for at denne saken ble raskt løst, sier Frølich.

