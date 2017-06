Justisministeren lovet alle politistudenter jobb - slik gikk det med løftet

ANNONSE

I begynnelsen av mai gjentok justisministeren løftet om at alle politistudentene fra 2016-kullet skulle være sikret jobb til 1. juni.

Tallene er nå klare og viser at 89,3 prosent at kullet er i jobb. Per-Willy Amundsen gir seg selv «godkjentstempel» selv om løftet ikke er innfridd.

- Til de som ikke har fått jobb ennå, jeg anslår at det dreier seg om rundt 30 politistudenter, vil jeg si at de bare må forholde seg rolig, for de får jobb i løpet av sommeren, sier Amundsen til Nettavisen.

- Jeg mener hvert fall at denne regjeringen har levert på det aller meste vi har lovet og i løpet av 2017 vil vi ha ansatt 655 nye politifolk i distriktene. mange av stillingene kommer til å utlyses i sommer.

- Ikke dårlige tall

- Men du lovet jo at alle politistudentene skulle være i jobb. Mener du at du og regjeringen har holdt løftet?

- Vi har iverksatt en massiv ansettelsesprosess i norsk politi. Vi opplever ikke at 89,3 prosent er et dårlig tall eller en dårlig måloppnåelse. Nå er det heller ikke alle politistudentene som søker seg til politiet når de er ferdig så 100 prosent ansettelse vil det uansett ikke bli.

Av de 89,3 prosentene som har fått jobb er 38,1 av dem ansatt i faste stillinger. Dette tilsvarer at 229 av 673 studenter fra 2016-kullet.

Hadia Tajik er nestleder i Ap og leder av justiskomiteen på Stortinget.

- Fremskrittspartiet har hatt justisministeren under hele perioden til regjeringen til Erna Solberg. I snart fire år har Frp styrt justispolitikken. Vi har gjentatte ganger spurt hvor det har blitt av jobbene, sier Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Stortingets justiskomité til Dagbladet.

- Men det er fortsatt noen du har lovet jobb som ikke er i jobb. Hva sier du til dem?

- Hvis det er dette troverdigheten skal stå på når vi leverer så gode tall tenker jeg at de som vil kritisere regjeringen har en dårlig sak, slår Amundsen fast.

Ifølge Politiets Fellesforbund (PF) viser tall at det i årene 2013, 2014 og 2015 ble ansatt henholdsvis 98, 92 og 72 prosent nyutdannede politistudenter i faste stillinger.

Ved nyttårsskiftet 2016/17 var under 50 prosent av politistudentene fra 2016-kullet i politijobb.

- At vi nå har fått tallene opp på 89,3 prosent viser at vi har gjort noe riktig og at vi holder det vi lover, fastholder Amundsen.

Anklaget for løftebrudd

Andelen fast ansatte fra 2016-kullet er 38,1 prosent, ifølge tall fra Justisdepartementet.

I mai rettet Arbeiderpartiet (Ap) og Hadia Tajik krass kritikk mot regjeringen. Hun mente også at regjeringen har bløffet politistudentene, og rettet en bredside mot det Ap mener er flere løftebrudd på justisfeltet.

Blant løftebruddene Ap trakk frem var:

Politiet skulle få ressurser til å gjøre jobben sin - har måttet effektivisere



Politistudentene skulle sikres jobb – jobbgarantien glapp



Skulle øke bruken av sivile i politiet – har ikke gjort det



Skulle bevæpne politiet – har utredet og skrinlagt planene



Skulle legge ned Politidirektoratet (POD) - ansatte flere byråkrater



Ville innføre nasjonalt tiggerforbud – kun én norsk kommune har tiggerforbud



- Frp har et forklaringsproblem når de har brutt så mange sentrale løfter innen politi- og beredskapsfeltet. Det er heller ikke snakk om symbolsaker. Det er gjennomgående løfter hvor de ikke har klart å levere på, sa Tajik til Nettavisen.