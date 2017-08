Justisministeren mener overgripere bør tvangskastreres

Man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.

Amundsen har tidligere sagt at han vil ta passet fra nordmenn som forgriper seg på barn. Nå går han altså enda lenger.

Foreslo i 2009

Frp har flere ganger luftet tanken om medisinsk kastrering av overgripere. I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.

I april 2014 mente partiets justispolitiske talsmann Ulf Leirstein at det var på tide med en ny debatt etter at den såkalte lommemannen hadde søkt om løslatelse når minstetiden forvaringsstraffen utløp.

I november i fjor gikk justispolitiker Jan Arild Ellingsen ut og sa at kjemisk kastrering må diskuteres i kampen mot overgrep mot barn.

– Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket, så er det nok for meg. Rettighetene til våre barn, om å ikke bli utsatt for disse forferdelige handlingene, rager langt over en pedofils rett til å utøve sin seksualitet, sier Amundsen.

Psykologer kritiske

Psykologspesialist og forsker Pål Grøndahl synes forslaget er et lite gjennomtenkt og kaller det en enkel løsning som han mener trolig ikke vil fungere.

I november i fjor advarte psykologspesialist Svein Øverland i NRK mot å tro at hormonbehandling alene vil få en overgriper til å slutte. Han sa da at det er uenighet i fagmiljøet om hvorvidt hormonbehandling er veien å gå, og at forskningen på feltet spriker.

Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden. I Nettavisen har han blant annet vist til at anabole steroider som opphever virkningen av hormonpreparatene, er lett tilgjengelig.

