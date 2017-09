Justisministeren vil gjøre det vanskeligere for Nokas-raner Metkel Betew å bli prøveløslatt

Politiet mener den tunge kriminelle 39-åringen planla drap, grove narkotikaforbrytelser og ran da han var prøveløslatt. Nå vil Per-Willy Amundsen skjerpe reglene.

Om kort tid vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sende ut et nytt høringsforslag.

Statsråden er misfornøyd med dagens regelverk som han mener i praksis gjør det enklere for forvaringsdømte (se faktaboks lenger nede) å bli løslatt på prøve enn for personer som får vanlig fengselsstraff.

- Regjeringen ønsker å heve terskelen for prøveløslatelse for forvaringsdømte. I dag er terskelen reelt og formelt lavere enn for det som er tilfellet for de som soner ordinære fengselsstraffer. Det er rett og slett urimelig at terskelen skal være lavere for dem som samfunnet har størst behov for beskyttelse fra, sier Amundsen til Nettavisen.

- Forvaringsdømte er ofte lovbrytere som har begått de mest alvorlige forbrytelsene. De er farlige mennesker. Vi ønsker å sørge for at Norge er et trygt samfunn. Forvaringsdømte skal kun løslates dersom det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig.

En politimann ble skutt og drept under et ran av Nokas i Stavanger i 2004. I etterkant av ranet offentliggjorde politiet overvåkingsbilder.

Betew tiltalt for drapsforbund

I korte trekk vil endringe om prøveløslatelse av forvaringsdømte bli:

Retten skal i støre grad legge til grunn tidligere kriminell bakgrunn når de vurderer om en forvaringsdømt skal prøveløslates. Dette er en praksis Kriminalomsorgen allerede praktiserer i dag ved vurdering av om innsatte som ikke sitter på forvaringsdom skal løslates.

Vilkårene for prøveløslatelse skal vurderes bredere enn i dag.



Reglene skal generelt bli strengere for å bli prøveløslatt.



Det skal bli enklere for domstolene å vurdere en prøveløslatelse strengere.



Nokas-raner og forvaringsdømte Metkel Betew har fått mye oppmerksomhet etter at han først ble sluppet ut på prøve i 2014, men brøt vilkårene for prøveløslatelsen.

Etter ti måneder i frihet ble han på nytt pågrepet av politiet.

Advokat Marius Dietrichson (arkivfoto).

I juni ble han i Borgarting lagmannsrett dømt til å gå tilbake å sone forvaringsdommen. Denne saken er anket til Høyesterett og er dermed ikke rettskraftig.

Under prøveløslatelsen til Betew mener politiet at han var med å planlegge et spektakulært ran, involvert i grove narkotikaforbrytelser og planla å drepe Nokas-vennen Imran Saber sammen med tidligere Bandidos-topp Lars Harnes. Betew er tiltalt for alle disse forholdene og skal møte i retten i september. Betew har sitter mer enn halve livet i fengsel.

Den tidligere MC-toppen Lars Harnes er tiltalt for å ha inngått drapsforbund.

I dag er det 102 personer som sitter på forvaringsdommer. 99 menn og tre kvinner. Justisministeren trekker fem en av Nokas-ranerne.

- Vi har konkrete tilfeller hvor dette har vært et problem, for eksempel Nokas-dømte Metkel Betew. Han ble prøveløslatt og brøt vilkårene. Personer som sitter på forvaring kan være farlige for samfunnet, og jeg håper de nye reglene blir mer klargjørende.

- Farlige forbrytere skal ikke være ute i samfunnet. Det er også viktig for regjeringen å ha som prinsipp at personer som sitter på vanlige fengselsdommer ikke skal ha strengere vilkår for prøveløslatelse enn de som sitter på forvaring. De som sitter på forvaring er ofte personer som er svært farlig. Da er det galt at reglene er mildere, sier Amundsen bestemt.

Forsvarer: - Oppsiktsvekkende

Marius Dietrichson forsvarer Betew og mener er overrasket over at justisministeren trekker frem hans klient.

Politiet mener det var konkrete drapsplaner mot Imran Saber, venn av Nokas-raner David Toska.

- Jeg synes ikke statsråden burde gå inn i enkeltsaker med navns nevnelse. I alle fall ikke når saken ennå står for domstolen og ikke er endelig avgjort. Når en sak ennå er uavklart er det god tradisjon, og som det følger av maktfordelingsprinsippet i grunnloven, at statsråden ikke omtaler disse nå. Det er oppsiktsvekkende, sier Deitrichson til Nettavisen.

- Det innebærer at jeg ikke ønsker å gå mer inn på dette. Denne saken står for retten og blir trolig behandlet i høst, og bør adresseres der.

Personer som er dømt for alvorlig vold, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, drap eller frihetsberøvelse kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff. Forvaringsdømte får ikke vite når de kan løslates, men retten er pålagt å sette en minstetid en forvaringsdømt skal sone. En forvaringsdømt kan i praksis sone en fengselsstraff resten av livet, slik tilfellet eksempelvis trolig vil være for terror- og drapsdømte Anders Behring Breivik.

Fakta: Om forvaring

• Forvaring er en reaksjon norske domstoler kan ta i bruk der vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses for å være nok til å verne samfunnet fra lovbryteren. • En forvaringsdom skiller seg fra vanlig fengselsstraff ved at man ikke lenger er et problem for samfunnet eller er syk. Forvaringsdømte kan løslates hvis de anses ikke lenger å være en fare for andre eller er frisk. • Det er domstolene som avgjør om en forvaringsdømt skal løslates. • Forvaring ble innført i Norge med virkning fra 1. januar 2002 og erstattet den gamle ordningen med å idømme forbrytere sikring på toppen av fengselsstraff. • Ved forvaringsdom kan den dømte i prinsippet risikere å sitte bak murene resten av sitt liv ved at straffen forlenges med fem år om gangen. Retten skal fastsette en tidsramme for forvaringsdommen opptil 21 år og med en minstetid, men dommen kan forlenges ut over grensen. • Det er spesielt volds- og seksualforbrytere eller personer som gjentatte ganger har begått alvorlig kriminalitet og som utsetter andre personers liv og helse for fare, som skal idømmes forvaring ifølge Straffeloven. • Før en forvaringsdom kan avsies skal det ha blitt foretatt en person- eller rettspsykiatrisk undersøkelse av den tiltalte. • Ifølge forskriften om bruk av forvaring i rettsvesenet skal ordningen ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den forvaringsdømtes side. • Under soningen skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre atferd og tilpasse seg et liv utenfor murene. Før en slik endring av atferd er registrert ved den institusjonen hvor den dømte soner, vil forvaringsdommen ikke bli opphevet. Kilde: NTB og Nettavisen

- I praksis livstidsstraff

De nye skjerpelsene for forvaringsdømte blir ikke tatt vel imot av forsvarsadvokatene. Dietrichson er også leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Når han uttaler seg om regelendringen understreker han at uttalelsene kommer i kraft av rollen han har i dette vervet.

Bistandsadvokat Trine Rjukan har hjulpet ofre i en rekke straffesaker.

- Ordningen fungerer slik den er i dag. Forvaringsansatte slipper ikke ut før tiden. Det går heller andre veien, de blir holdt i fengsel for lenge. Ofte på uvisst grunnlag. Det er med andre ord ikke behov for skjerpelser, sier leder av Forsvarergruppen Marius Dietrichson til Nettavisen.

- I Norge har vi ikke livstidsstraff. En straff kan være streng, men den skal være tidsbegrenset. Man skal sone sin straff og bli ferdig. Forvaring er allerede en form for livstidsstraff. Det er også et ekstraordinært tiltak. Dersom reglene skjerpes går Norge i praksis mot livstidsstraffer. Det er allerede en betydelig belastning for forvaringsdømte at de ikke kan ha en formening om de noen gang blir løslatt.

- Ofre blir tatt på alvor

Trine Rjukan har vært bistandsadvokat for ofre i en rekke straffesaker. Hun er også for mange kjent som bistandsadvokat av en rekke av kvinnene som ble voldtatt av dansekjendisen Julio Kopseng. I fjor ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år i Borgarting lagmannsrett.

- Jeg tenker at den foreslåtte endringen vil være et viktig signal å gi til de som har vært ofre i ulike straffesaker. For dem handler det ofte om at de ønsker en forsikring om hva som skjer når en straffedømt slipper ut på prøve. Dette forslaget gjør at ofre kan føle at de blir tatt på alvor, sier Rjukan til Nettavisen.

- Generelt er ofre opptatt av denne problematikken, både for forvaringsdømte, men også for straffedømte som soner vanlige fengselsstraffer. Ofrene er veldig opptatt av at gjerningspersonene ikke skal ha mulighet til å gjenta de straffbare forholdene overfor dem selv eller andre.

