Kaci Kullmann Five hylles etter langt liv i politikken

Lederen av Nobelkomiteen døde søndag, 65 år gammel, etter at hun igjen ble kreftsyk i høst.

- Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og en av de mest markante og banebrytende tidligere lederne i Høyre, sier statsminister Erna Solberg.

Five ble en rollemodell for mange unge jenter både i og utenfor Høyre, påpeker Solberg, som betegner henne som en pioner i partiet.

Karen Cecilie "Kaci" Kullmann ble Høyres første kvinnelige partileder i 1991, men hadde markert seg i politikken siden 1970-tallet.

Hun startet sin politiske karriere i Bærum Unge Høyre i 1970, sju år senere ble hun valgt til Unge Høyres første kvinnelige leder. Samme år fikk Kullmann Five også sitt gjennombrudd som rikspolitiker i en TV-debatt. Pressen beskrev opptredenen som en "politisk blowout", og som 1970-årenes største fjernsynssuksess, heter det i Norsk biografisk leksikon.

Kaci Kullmann Five, leder av Nobelkomiteen, da hun offentliggjorde Colombias president Juan Manuel Santos som vinner av årets fredspris på Nobelinstituttet i oktober 2016.

Utfordret det tradisjonelle

– Five utfordret hele tiden tradisjonelle standpunkter og klarte å gjøre Høyre-politikk av de nye politiske strømningene på 1970-tallet – selv om det kunne være ukomfortabelt for henne, sier førsteamanuensis i politisk samtidshistorie, Hallvard Notaker, ved Universitetet i Oslo til NTB. Han har skrevet bok om Høyres historie.

Likestilling, kvinners yrkesdeltakelse, barnehageutbygging, utvidet foreldrepermisjon og ikke minst retten til selvbestemt abort var svært omstridte temaer i Høyre.

– At Kaci Kullmann Five likevel sto så markant på dette mindretallsstandpunktet, og det som ung politiker på 1970-tallet, tyder på at hun var en politiker med stor integritet, sier Notaker.

Five var engasjert i miljø- og bistandspolitikk, og ikke minst Norges forhold til det som i dag heter EU. Hun gjorde viktig arbeid på veien mot det som ble samarbeidsavtalen EØS.

– Med stor respekt

Både nåværende Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og hans tre forgjengere, Gro Harlem Brundtland, NATO-sjef Jens Stoltenberg og Europarådets leder Thorbjørn Jagland omtaler den avdøde politikeren med respekt og gir uttrykk for takknemlighet for hennes innsats.

Jagland var AUF-leder da Kaci var Unge Høyres første kvinnelige leder, de var partiledere på samme tid, og de satt sammen i Nobelkomiteen, hvor hun etterfulgte ham som leder i 2015.

– Hun behandlet alltid sine motstandere med stor respekt og viste alltid en veldig sterk kollegialitet innenfor politikken. Det tror jeg var veldig viktig for å opprettholde politikkens anseelse, Jagland.

Kaci Kullmann Five ble medlem av Nobelkomiteen i 2003 og ble valgt til leder i 2015. Hun hadde en rekke verv innenfor det norske og svenske nobelsystemet.

– Det er usigelig trist at hun nå har måttet gi tapt for den sykdommen som rammet henne igjen i fjor høst, og som gjorde at hun måtte melde avbud til fjorårets fredsprisarrangementer, uttaler komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad. (©NTB)

