Kaotisk under motdemonstrasjon i Gjøvik

Tre personer er pågrepet etter at hundrevis lørdag samlet seg for å demonstrere mot en stand Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde satt opp i Gjøvik.

I starten gikk alt som det skulle. En stum vegg av rygger og plakater var det som møtte SIANs Stig Andersen på talerplass – en klar paralell til reaksjonene etter Brumunddalsslaget i 1991. Andersen selv gikk svært aggressivt ut fra første sekund:

- Det er det samme uansett hvor vi drar, sa han;

- Svaie rygger og tomme hjerner.

Andersen rettet også skarp kritikk mot Oppland Arbeiderblad, som ifølge ham har gjort sitt ytterste for å demonisere SIAN i forkant av demonstrasjonen ved å delta aktivt i motdemonstrasjonen.

Det tok ikke lang tid før motdemonstrantene brøt ut i buing og protestrop: «Ingen rasister i våre gater». Mange av de frammøtte holdt seg til parken like ved stasjonen hele demonstrasjonen igjennom, hvor de sto med ryggen til, holdt egne appeller, spilte gitar og sang «Barn av regnbuen».

MOTDEMONSTRASJON:Flere av motdemonstrantene fremme ved scenen brøt ut i rop og skjellsord.

Mye sinne

Det var imidlertid flere som valgte å bryte med den samlede fronten og ta med misnøyen sin fram til scenen, hvor det snart ble ytret skjellsord og kamprop, spyttet, forsøkt å nappe ut ledninger til høyttaleranlegget og på å vende høyttalerne inn mot scenen. Flere ganger i programmet måtte SIAN ta pause imens politiet ba folk til å trekke unna eller roe seg ned.

På et punkt var OAs Erik Sønstelie selv på scenen for å oppfordre til at man protesterte i rolige former, og ikke ved å angripe SIAN.

– Dere behøver ikke å være enige i det de sier, men dere må respektere ytringsfriheten og retten de har til å snakke. Dette blir feil, sa han om opprørsstemningen hos grupperingen lengst fram mot scenen.

STERKE FØLELSER: SIAN og Lars Thorsens budskap provoserer.

Politiet måtte gripe inn

Det hele toppet seg da en mann ble ført bort fra stedet og kom i slagsmål med politiet. Også da SIAN hadde pakket ned og skulle dra ble det opptøyer i folkemengden rundt bilen deres, hvor politiet igjen endte med å føre folk fra stedet.

Til sammen er nå tre av motdemonstrantene pågrepne og satt i arresten på Gjøvik, opplyser vakthavende ved Innlandet politidistrikt. En politimann ble lettere skadd under pågripelsen.

NRK melder ved 18-tiden at to av disse er løslatt fordi de er mindreårige.

