Kåre Willoch: - Jeg ser det som klart nødvendig

GARDERMOEN (Nettavisen): Tidligere statsminister Kåre Willoch talte fredag til Høyres landsmøte på Gardermoen.

Til Nettavisen etter talen, sier 88-åringen at han har tro på at Erna Solberg kan klare å vinne høstens stortingsvalg.

- Jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg vil advare mot å legge overdreven vekt på enkelte målinger, for det er mye vanskeligere nå enn før å få målinger som det er knyttet noe sikkerhet til, sier Willoch.

- Ikke for stor optimisme



Willoch vektlegger imidlertid at han er forsiktig optimist.



- Jeg synes arbeidet er slik, og gjennomsnittet på målingene er slik, at det er god grunn til en passende optimisme. Ikke en for stor optimisme, for det kreves en voldsom innsats, sier han med et smil.

HAMRET LØS: Tidligere statsminister Kåre Willoch talte på Høyres landsmøte fredag, der han hamret løs mot Ap og Sp.

- På flere målinger er det et rødgrønt flertall, og særlig Senterpartiet går veldig fram. Hva tror du er grunnen til det?

- At Senterpartiet går fram tror jeg er veldig riktig, selv om jeg regner det som uheldig. Det er en naturlig uro hos mennesker mot betydelige forandringer, mener Willoch.

- Jeg vil se på Senterpartiets styrking som et samfunnsøkonomisk problem, men jeg skjønner det godt, legger han lurt til.

- Man kaller det tvang



Den engasjerte Høyre-veteranen er ikke i tvil om hva han mener Solberg bør gjøre med de omdiskuterte kommunesammenslåingene.

- Jeg er jo overbevist om at hele landet vil være tjent med kommuner som vil være store nok til å få en solid og allsidig administrasjon, og at det ikke blir så mange kommuner at administrasjonskostnadene blir uforholdsmessige, sier Willoch i intervjuet med Nettavisen.

Han mener flere kommuner enn det som i dag er planlagt, bør slås sammen.

- Jeg ser det som klart nødvendig for det første å gjennomføre de kommunesammenslutninger som aktuelle nå, men dessuten gå videre. Jeg er sikker på at det i alle deler av landet vil bli bedre med større og mer handlekraftige kommuner, sier han.

- Synes du det er greit at man bruker tvang i visse tilfeller?

- Man kaller det tvang, men det er Stortingets grunnlovsmessige plikt å sørge for en effektiv administrasjon i hele landet, og når det kreves etter Stortingets skjønn å ha større kommuner, så er det nærmest en plikt for Stortinget å gjøre dette, sier Willoch engasjert.

- Kan ha virket på stemmetall



En annen stridssak som rir Høyre, er forvaltningen av ulv. Også der er Willoch krystallklar:

- Når det gjelder ulv, så er jo forholdet i betydelig grad et spørsmål om konstitusjonelle saker. Når det blir påvist at Stortinget har fattet ulikt vedtak i samme sak, så reiser det seg jo formelle spørsmål som man er nødt til å legge stor vekt på. Det kan hende det har virket inn på stemmetall, men det vet jeg for lite om, sier han.

- Har du noen gode råd til Erna Solberg foran valgkampen?

- Jeg tror hun klarer seg aldeles utmerket med de råd og de rådgivere hun har, men jeg prøver jo å for eksempel i min tale i dag, å komme med noen innspill, sier Willoch, som fikk landsmøtet med seg på å beholde barnetrygden etter sin tale og argumentasjon for trygden i sin tale.

