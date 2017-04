Katten Solan kom hjem etter fire måneder i fjellet

ANNONSE

Like før jul kjøpte Wenche Smestad og mannen en hytte på Sjusjøen.

Familien feiret nyttårsaften på hytta, og hadde med seg katten, Solan, på snart 15 år.

- Solan hadde vært med til Sjusjøen et par-tre ganger før jul, men han hadde ikke vært mye utenfor hytta. Så da vi slapp han ut natt til nyttårsaften, kom han ikke tilbake igjen, sier Wenche til Nettavisen.

SAVNET: Solan har vært borte i fire måneder. Nå er han tilbake hos familien sin.

Gikk milevis på ski



Familien lette etter katten i flere dager, og Wenches mann, Trond, ble værende igjen på hytta i nesten to uker i håp om at Solan skulle dukke opp igjen.

- Vi tullet med at han satt «lafte-fast» på Sjusjøen, men Solan kom ikke tilbake. Vi hang opp bilde av han i alle butikker, skipuber og turistsenter, og vi gikk milevis på ski for å lete etter ham, forteller Wenche.

Frisk, men tynn



Til slutt ga familien nærmest opp håpet om å finne igjen Solan. Men takket være engasjerte mennesker i nærmiljøet på Sjusjøen, fikk familien seg en gledelig overraskelse i påsken.

- Akkurat idet vi skulle til å rise fra hytta ringer det noen og sier at de tror Solan nettopp gikk forbi. Først sa jeg at «det kan ikke være han, han har jo vært borte i nesten fire måneder», men da vi fikk tilsendt et bilde av katten var vi ikke i tvil. Det var jo Solan!

Wenche forteller at Solan er frisk, men veldig tynn. Han er nå tilbake i Askim, og skal få en sjekk hos dyrlegen.

- Noe mat må han jo ha fått, men vi aner ikke hvor han har vært. Nå er vi uansett overlykkelige over å ha fått Solan tilbake, sier Wenche.

