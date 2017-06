Kjell satte ny norgesrekord med denne kjempen fra Nord-Trøndelag

ANNONSE

(Hooked.no): Canadarøye er en fisk som egentlig er hjemmehørende i Nord-Amerika. Den finnes likevel i en håndfull vann i Norge, blant annet Lutvann i Oslo og Kvesjøen i Nord-Trøndelag. Arten vokser seg stor, men er også regnet som en av de aller vanskeligste ferskvannsfiskene å få på stang her til lands.

Inntil i fjor var den gjeldende norgesrekorden på arten 6,82 kilo, en tretten år gammel fangst fra Lutvann. I mai 2016 slo Vilhelm Skilhagen denne rekorden ned i støvlene med en fantastisk fisk på 10,2 kilo fra Kvesjøen. Mange trodde nok denne rekorden skulle bli stående i lang tid, men det skulle altså bare gå et år før et større eksemplar ble landet.

Datoen 6. juni 2017 kommer nok til å stå med gullskrift i minnet til Kjell C. Rambech fra Trondheim i lang tid fremover. Etter en uke med dorging i den svære Kvesjøen, tok nemlig drømmefisken wobbleren han fisket med.

– Fisken var ikke spesielt sterk, men den var blytung. Den ristet også mye på hodet, noe som er nervepirrende nok i seg selv. Heldigvis gikk landingen som den skulle, og da kunne jubelen slippes løs, sier han til Hooked.

Vel oppe i båten ble fisken målt til 103 centimeter og veid til 10 360 gram. Dette er 160 gram over Skilhagens gjeldende Norgesrekord. Det er for ordens skyld tatt enda større canadarøyer enn dette i flere vann i Norge, men aldri på sportsfiskeredskap.

– Fisken ble behandlet med varsomhet i båten, og den svømte fint tilbake der den kom fra etter veiing, måling, skjellprøver og fotografering, forteller Rambech, som siden overleverte de nevnte skjellprøvene til biolog Bjørn Florø-Larsen som jobber med skjellanalyser til dagen.

Rambech, som er en del av Rapala sitt norske ProGuide-team, fisket med Christer W. Gjøvaag da rekordfisken hugg. Sammen med Andreas Ånerud Johansen, Jim Frode Rygh og Anders Hammer, har de to brukt veldig mye tid på Kvesjøen de siste par årene. Målsetningen har vært å bli litt klokere på de sjeldne canadarøyene.

– For å si det veldig enkelt, så er det ikke bare å hente disse fiskene. Vi fikk noen få til i løpet av turen vår, og vi har fått noen tidligere, men vi har også lagt ned utrolig mye tid på dette fisket. I fjor ble det mest leting, mens det i år har det blitt mest fisking. Det er ekstra godt å lykkes når en virkelig har satset, sier Rambech til Hooked.

At årets fisk for Rambech sin del er landet, føler han seg nokså sikker på. Likevel er fiskeåret på langt nær slutt. Tvert imot gjenstår et helt halvår, og mye kan skje i løpet av denne prioden.

– Jeg er ikke helt sikker på hva som blir prioriteten resten av året, men i første omgang skal jeg i alle fall på litt laksefiske i Nidelva og Gaula. Så får vi ta det derifra, sier en godt fornøyd storfisker til Hooked.

