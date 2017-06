«Kjøpmennenes skrekk» dømt til fengsel i Bergen

ANNONSE

Mannen er dømt til ett år og åtte måneders fengsel, seks måneder av dem betinget, skriver Bergens Tidende.

Mannen blir først straffet nå, etter å ha sluppet unna en lang rekke straffesaker siden mars 2013, de fleste av dem anklager om tyveri av øl og en rekke andre varer fra butikker i Bergensområdet.

Én etter én ble sakene henlagt som følge av tvil om 37-åringens tilregnelighet. Det ga ham kallenavnene «øltyven» og «kjøpmennenes skrekk» i bergensavisene.

Sent i fjor høst gikk imidlertid politiet rettens vei for å få den da 36-årige mannen i varetekt. De mente at han lurte psykologene, og at han var tilregnelig. Han ble formelt varetektsfengslet i november, der han har sittet i påvente av at rettsoppnevnte eksperter skulle vurdere tilregneligheten hans på nytt.

I januar konkluderte de med at mannen verken var psykisk utviklingshemmet eller utilregnelig, og dermed kunne straffes.

Mannen tilsto under rettssaken en del av forholdene i tiltalen, men forsvareren hans, advokat Einar Råen, mener klienten har sittet lenge nok inne.

– Han har sittet sju måneder i varetekt, med mindre oppfølging enn man får under soning, sier han til Bergens Tidende, og varsler samtidig at de vurderer å anke straffen.

Aktor, politiadvokat Line Skjengen, sier på sin side at hun er fornøyd med straffen, som er i tråd med hennes påstand.

