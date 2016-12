ANNONSE

«Kjære rasist. Jeg vet at du er allergisk mot fakta, men jeg har laget en liten huskeliste til deg likevel. Bruk den gjerne neste gang intelligensen synker og frykten stiger. Fakta er en fantastisk medisin mot tilstanden du lider av.»

Det skriver Geir Ove Kvalheim i et Facebook-innlegg som er likt av over 20.000 mennesker. I innlegget lister Geir Ove opp en rekke ting som identifiserer oss som nasjon, alt fra utseendet vårt til bokstavene vi skriver med og tradisjoner vi holder kjær, og forteller hvor alt egentlig kommer fra.

«Julenissen er en figur inspirert av en tyrkisk helgen som levde for 1700 år siden. Bokstavene du leser nå er hentet fra det romerske alfabetet. Tallene som brukes, er arabiske. Våre felles stamfedre var afrikanere.»

Vil debattere på saklig grunnlag

Nærmere 8.000 har delt innlegget, og i kommentarfeltet debatteres det heftig.

Men debatt er ikke Geir Ove redd for.

- Debatten rundt innvandring er så intens at det kan være nyttig å ha med seg litt fakta. Jeg ønsker å debattere på et saklig grunnlag, med en kunnskapsbase i bånn. Vi må skape en felles referanseramme for hva som er sant og ikke, og så kan vi diskutere derifra, sier Geir Ove til Nettavisen, og legger til:

FRIVILLIG: Geir Ove har vært frivillig på flyktningleir i Libanon og Hellas i totalt fjorten måneder.

- Innlegget var ment som et godlynt skråblikk over den historieløsheten som herjer en del av kommentarfeltene. Tradisjonene og verdiene våres hevdes å være truet, og jeg forsøker bare å minne folk om at disse tradisjonene, som vi identifiserer oss med, er blitt til i møte med andre kulturer, sier Geir Ove.

Ønsker å etablere fakta



- Du innleder jo innlegget med «kjære rasist». Hvem er det du henvender deg til her?

- Først og fremst, dette er ikke en tekst som tar seg selv høytidelig eller en tekst som forsøker å definere hvem som er rasist. Jeg henvender meg til de grunneste delene av kommentarfeltet, til de som bruker norske verdier til å trakassere og rakke ned på andre, sier Geir Ove.

- Etter din mening, er man rasist hvis man er skeptisk eller kritisk til innvandring?

- Absolutt ikke. Det var derfor jeg brukte «rasist»-begrepet, nettopp for ikke å omfavne de som av økonomiske hensyn er skeptisk til innvandring eller de som bare er glad i norske tradisjoner. Den debatten tåler vi, men vi må ha samme faktagrunnlag som utgangspunkt.

Ønsket om at innvandringsdebatten skal bero på fakta, var altså utgangspunktet for Geir Oves Facebook-innlegg. Han mener at frykt har blitt et av de sterkeste retoriske virkemidlene blant politikerne som diskuterer innvandring, og at det bidrar negativt til debatten.

- Jeg er dypt bekymret over hvordan uriktige opplysninger kan ta av på Facebook. Folk kaster seg over hatretorikk på nettet, og det bekymrer meg virkelig.

Kjører fem lastebiler til Hellas



Geir Ove, som tidligere har jobbet som ambulansesjåfør, er sterkt engasjert i flyktningkrisen. De siste 14 månedene har han jobbet som frivillig. Han har vært både i Hellas og Libanon, og for en stund tilbake stiftet han og en gruppe frivillige organisasjonen «The United Hearts».

TIL HELLAS: Sammen med en rekke andre frivillige har Geir Ove samlet inn klær og tepper til flyktningleiren Moria, som ble ødelagt av en brann.

- Vi bruker hverandres kompetanse til å hjelpe så mye vi kan. Flyktninger kan for eksempel ta kontakt med oss for hjelp til familiegjenforening, og så gir en av våre advokater gratis hjelp, sier Geir Ove.

Da han nylig fikk beskjed om at fyktning- og migrantleiren Moria på den greske øya Lesvos var blitt ødelagt av en brann, la Geir Ove ut en Facebook-status der han ba folk om hjelp til å samle inn klær, mat og tepper.

- I løpet av en uke fikk jeg over tusen meldinger på innboksen, og vi hadde lokalt ansvarlige i 23 byer. Nå har vi snart nok til å fylle fem lastebiler, og kjører ned med alt vi har samlet inn over nyttår, forteller Geir Ove.

- Går i ekstremistenes ærend



PAPPA SELV: Jeg er pappa til to selv, og det var sterkt å møte så mange barn i en så fortvila situasjon, sier Geir Ove.

Geir Oves engasjement for flyktningene startet da han var på ferie i Budapest i 2015. Nærmere 2.000 flyktninger var samlet på togstasjonen Keleti, og Geir Ove bestemte seg for å se om han kunne hjelpe til.

- Jeg møtte 2.000 mennesker i dyp fortvilelse. Jeg er pappa til to selv, og det var sterkt å møte så mange barn i en så fortvilet situasjon. Jeg innså at det er fryktelig mye som enkeltperson kan gjøre for å hjelpe. Ett enkelt menneske kan utgjøre enorme og varige forskjeller for andre mennesker, sier Geir Ove.

Sammen med «The United Hearts» vil Geir Ove fortsette arbeidet.

- Ekstremistene ønsker å skape frykt men hvis vi moderate står sammen så klarer de ikke å oppnå det. De verste rasistiske strømningene, som gjerne er bygd på frykt, går jo egentlig i ekstremistenes ærend, og det forsøker vi å være en motvekt til.