Kjøreskolelærer ranet og truet med pistol i Oslo

En kjøreskolelærer ble fredag ranet og truet med pistol på Ammerud i Oslo, før ranerne stakk av med bilen hans.

Politiet ble like etter klokken 12.30 varslet om at en person hadde blitt ranet i Ammerudgrenda.

– Personen ringte og meldte om hendelsen selv, han fortalte at to personer hadde stjålet bilen hans og forlatt stedet. Han fortalte at han hadde blitt slått i hodet og truet med pistol, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Pedersen sier begge ranerne trolig er østeuropeere.

– Det skal ha vært en mann med svarte klær og skjegg, i alderen 35–40 år, mulig østeuropeer. Den andre skal ha hatt langt skjegg og caps, samme alder, også han mulig østeuropeer, sier han.

Politiet melder på Twitter at den frastjålne kjøreskolebilen var en svart VW Golf med registreringsnummer DN 76507. Politiet har senere funnet bilen, men fortsetter jakten på gjerningsmennene.

(©NTB)

