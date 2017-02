Kjærestepar dømt til fengsel for hatytringer mot en barnebursdag

ANNONSE

Hendelsen fant sted den 25. juli 2015. Kjæresteparet var en del av en konvoi av pickuper med nærmere 15 personer til sammen, som kjørte rundt i Douglas County i Atlanta.

Alle er medlem av en mindre organisert gruppe som kaller seg «Respekt for flagget».

Med store veivende sørstatsflagg kjørte de gjennom den lille bydelen som hovedsakelig er befolket av afro-amerikanere, skriver CNN.

Terroriserte og truet



«Mange forsøkte å få denne saken til å handle kun om én gruppe mennesker som viftet med et par flagg. Men fakta er at dette var en sak om en gruppe mennesker som kjørte rundt i et nabolag og terroriserte beboerne kun på bakgrunn av hudfargen de har», sa aktor Brian Fortner i retten.

DØMT: Kayla Norton roper her til sine støttespillere, og takker for oppmøte før hun blir ført ut av retten i Douglas County, Atlanta. Hun ble dømt til 15 års fengsel av en jury.

Jose "Joe" Torres ble av en jury dømt til hele 20 års fengsel, hvorav 13 år er ubetinget. Kjæresten Kayla Norton fikk 15 år, hvorav 6 års ubetinget.

Dommen til Torres kom på bakgrunn av at han var en del av en mindre gruppe som stoppet utenfor huset hvor bursdagsselskapet fant sted, gikk ut av bilene sine, og truet selskapet på livet med en hagle han hadde tatt med seg.

FORKLARTE SEG: Hyesha Bryant var en av mødrene som deltok på selskapet som ble trakassert. Hun forklarte seg for retten, og sa at hun tilgir handlingene til den ene domfelte, Kayla Norton.

Angret og gråt



Da etterforskerne gransket ulike typer sosiale medier som ble flittig brukt av Torres og Norton fant de store mengder av hatytringer mot fargede også der. I tillegg var det mange innlegg med støtteerklæringer til ulike Ku Klux Klan undergrupper, og hyllester til det de bedriver.

Hulkende og tydelig angrende ble paret dømt til fengsel 6. februar. Kayla Norton fikk også sjansen til å be om unnskyldning til en av mødrene som var på festen.

- Det du sa påvirket livet mitt, og ikke minst mine barn. Men jeg tilgir deg, sa Hyesha Bryant til Norton før hun ble ført ut av retten.