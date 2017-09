Klart for «mafiarettssak» i Oslo tingrett

Drapsplaner, narkosabotasje, planer om flyran og danske politiagenter er bare noen av ingrediensene i mafiarettssaken som starter i Oslo tingrett onsdag.

Blant de 13 som sitter på tiltalebenken, er den tidligere Nokas-raneren Metkel Betew (39) og Bandidos-toppen Leif Harnes (49).

De øvrige er et brødrepar på 36 og 31 år, samt ni menn i alderen 25 til 55 år.

Tiltalelisten på 14 punkter inkluderer drapsforsøk, narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og planer om ran av et verditransportfly på Gardermoen.

Ingen av de tiltalte har så langt erkjent straffskyld.

Betew sentral

Etter planen skulle saken ha startet tirsdag. Men sent mandag ettermiddag varslet tingretten at saken var utsatt i ett døgn. Den omfattende saken vil trolig vare helt til jul.

Betew står sentralt i alle de mest alvorlige tiltalepunktene. Betew ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014.

Etter at politiet i hemmelighet hadde spanet på ham i lengre tid, blant annet med hjelp av tre danske politimenn som lot som de tilhørte russisk mafia, ble han pågrepet i august 2015. I juni i år konkluderte lagmannsretten med at han skulle tilbake i forvaring.

Påtalemyndigheten har varslet at de trolig vil be om 18 års forvaring for Betew, som første gang havnet i fengsel som 17-åring.

Ukjent motiv

Betew og Harnes er blant annet tiltalt for å ha planlagt å drepe heleridømte Imran Saber (39), kjent blant kriminelle som «Onkel Skrue».

Politiet vet imidlertid ikke hva motivet for drapet kan være. Harnes har nektet å forklare seg, mens Saber selv har uttalt at han «ikke har noen fiender». Saber har heller ikke ønsket å forklare seg til politiet.

Betew står også tiltalt sammen med flere for innførsel av 20 kilo av det narkotiske stoffet MDMA, 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana i 2015.

– Prøvde å sabotere

I tillegg er Betew sammen med tre andre tiltalt for forsøk på narkotikasmugling. De tre, blant dem en tidligere Nokas-dømt, hevder imidlertid at de tre ganger greide å sabotere innførselen ved å late som de fikk problemer med henholdsvis en seilbåt og en bobil.

Sist, men ikke minst er Betew sammen med et brødrepar og en tidligere landslagsspiller i basket (37) tiltalt for å ha planlagt et væpnet ran mot en verditransport på et fly på Gardermoen.

Tolv av de tiltalte, blant dem Betew, er også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet. Den innebærer et straffepåslag på inntil fem års fengsel i tillegg.

(©NTB)

Mest sett siste uken