To klatrere ble søndag hjulpet i sikkerhet etter at de hadde sittet skårfast ved Store Venjetinden i Romsdalen siden lørdag kveld.

Det var klatrere i Alpin redningsgruppe Romsdalen som tok seg fram til de to trønderske klatrerne søndag formiddag og førte dem til et sikkert sted. De ble deretter hentet ned av luftambulansen, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Politiet fikk melding fra de to klatrerne i 21-tiden lørdag kveld. De befant seg da på om lag 1.350 meters høyde. Store Venjetinden er med sine 1.852 meter det høyeste fjellet i Romsdalen, og et yndet mål for klatrere både sommer og vinter.

Begge klatrerne er i 20-årene og skal være uskadd. De skal ha hatt på seg gode klær og politiet var i kontakt med dem på mobiltelefon.

