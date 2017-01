Klinge: – Bør være lov mot omskjæring av gutter

ANNONSE

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge mener det er galt at norsk helsevesen omskjærer guttebarn, og at det bør finnes et lovvern mot omskjæringen.

– Det er svært synd at små gutter ikke har et lovvern mot å bli omskåret. Det er ille at norsk helsevesen har fått oppgaven med å omskjære spedbarn og mindreårige gutter, slik Stortinget vedtok i 2014 etter at helseminister Høie kom med forslaget, sier Klinge til NTB.

Kommentaren kommer i kjølvannet av NRKs sak mandag om at Ibsensykehuset, et privat sykehus i Porsgrunn, sikrer sykehusdriften ved å omskjære guttebarn.

Etter stortingsvedtaket i 2014, har sykehusene slitt med å følge opp og svært få er omskåret. Klinge mener det blir framstilt som at «for få» gutter har blitt omskåret siden den nye loven trådte i kraft.

– Nå som veldig få faktisk har blitt omskåret lovlig, er det ingen interesse fra helseministeren sin side for å finne ut om mange gutter faktisk har blitt omskåret på ulovlig vis. Dette tydeliggjør at hensynet til ungene kommer bak hensynet til foreldrenes religion, sier Klinge. (©NTB)