Knut Storberget (Ap): - Frp vil selge Norge

- Frp har tidligere foreslått å selge ut våre rettigheter til oljen. Nå gjør de det samme med kraften, skogen, fisken og industri, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Knut Storberget, til Nettavisen.

Storberget advarer nå sterkt mot Frps salgsiver.

- Det er viktig at Frp ikke når frem med sine salgsforslag. Det er vanskelig å reversere et salg. Solgt er solgt, påpeker han.

- Dårlig butikk for alle

Ap-politikeren viser til at Frp både vil redusere det offentlige eierskapet, ha mer privat eierskap over naturressursene, selge NSB, avvikle pliktsystemet på fisk, fjerne 100-meterssonen og privatisere Avinor.

- Det er ikke bare dårlig butikk for oss alle. Det bidrar til større forskjeller mellom folk, og mindre muligheter for felleskapet til å sikre Norges interesser, sier Storberget.

I Frps partiprogram for neste stortingsperiode, står det følgende:

«Frp vil redusere det offentlige eierskapet (...) En målsetting i vår økonomiske politikk er derfor å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører. Som eksempler kan her nevnes statens direkte og indirekte eierskap i selskaper som SAS, Bring og NSB».

- Jeg synes det er usedvanlig dårlig butikk, fordi mye av dette er lønnsom virksomhet. De skal selge seg ned i Telenor, der utbyttet for Staten var på seks milliarder kroner i fjor, så hvorfor skal de selge? spør Storberget.

Han mener det er viktig at Norge har flere bein å stå på.

- Felleskapet og staten trenger flere økonomiske bein å stå på enn bare skattebeinet og oljebeinet, der statlig eierskap vil være veldig viktig, sier han til Nettavisen.

- Viktig og strategisk



Han mener det dessuten er viktig at staten eier sårbar infrastruktur.

- Mye av dette anser jeg som viktig og strategisk infrastruktur, som samfunnet bør eie. I Telenor har regjeringen skaffet seg en fullmakt til å selge seg ned, og det vil jeg advare sterkt imot, sier Ap-representanten.

I Frps partiprogram står det videre:

«Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området».

«Frp vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen».

«Fremskrittspartiet mener at privat eierskap er en god garanti for at naturressurser blir forvaltet på en god måte. Når fornybare ressurser er i privat eie, har eierne egeninteresse av å sikre at man for all fremtid kan høste et utbytte. Statens jord- og skogeiendommer som ikke har allmenn interesse, bør selges til private aktører eller overdras til kommuner».

Også her mener Storberget at Frp er på ville veier.

- Er det et sted vi skal satse på det grønne skiftet, så er det her. Statskog bør derfor ikke være på noen få hender, understreker han.

- Vi vil reversere



Han hevder salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til skogsområdene, og til jakt og fiske.

- Regjeringen la jo nylig ut 30.000 dekar med skog til salgs, og de har solgt over 400.000 dekar. Det er på størrelse med Oslo, så dette er en pågående prosess, advarer han, og poengterer:

- På 1970-tallet ville Frp selge ut store deler av oljeressursene våre, og i dag vil nok de fleste si at det var bra vi ikke gjorde det.

- Hva vil dere gjøre med statlig eierskap dersom dere får regjeringsmakt?

- Vi har sagt tydelig fra at når det gjelder salg av Statskog, Telenor og evigvarende fiskekvoter, så vil vi gå imot det. Vi vil reversere det som er mulig å reversere, men solgt er solgt, sier han.

- Kan det bli aktuelt for Ap å kjøpe tilbake noe av det som blir solgt?

- Jeg vil ikke utelukke det, men det er ikke sånn at vi kan vedta kjøp og bare tvinge noen til å selge. Det er derfor vi må få ny regjering og stoppe salgene, sier Storberget.



Frp: - Skyter spurv med kanoner



Frps næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, bare fnyser av kritikken.



SPURV MED KANONER: Frps næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, mener det ikke er riktig at det offentlige skal eie for enhver pris, og at Ap "skyter spurv med kanoner" når de kritiserer dem.

- Arbeiderpartiet angriper Frp og regjeringen for noe de selv gjorde. Knut Storberget prøver «å skyte spurv med kanoner», sier Bjørnstad til Nettavisen, og påpeker:

- Regjeringen har lagt opp til å selge mindre, spredtliggende skogområder. Dette handler om å legge til rette for lokalt eierskap og for økt utnyttelse og avvirkning av skogen, sier han.

Bjørnstad sier Fremskrittspartiet mener det er mange fordeler ved å redusere det offentlige eierskapet, og at et mer mangfoldig eierskap gjerne gir større muligheter for utvikling av selskapene og større verdiskapning.

- Av og til kan statlig eierskap være et riktig eierskap, men staten bør holde seg unna rene forretningsmessige investeringer. Det er ikke ideologi som er det viktigste, men om å fremme innovasjon og utvikling av bedriftene, sier Bjørnstad.

