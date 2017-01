Kokaindømt kvinne får sone i Norge

ANNONSE

Norske myndigheter har lenge jobbet for soningsoverføring, og myndighetene i Ecuador gikk med på det før jul. Kvinnens advokat Nils Grønås sa i desember at han håpet kvinnen kunne være tilbake i Norge innen mars.

I et brev til advokaten fredag skrev Kriminalomsorgsdirektoratet at kvinnen fra Marnardal i Vest-Agder kan sone resten av straffen i Norge.

– Vedtaket er så ferskt at jeg ennå ikke har rukket å varsle min klient, sier Grønås til NRK.

Ifølge Grønås gjenstår det at Ecuador aksepterer norske soningsregler. Norske myndigheter har satt som et krav at Grimestad skal sone utelukkende etter norske regler.

– Men jeg tror ikke det blir noen utfordring, sier han.

Sørlandskvinnen er dømt til ti års fengsel for å ha forsøkt å smugle tre kilo kokain ut av Ecuador i 2014. Hun ble pågrepet på flyplassen i Quito 28. februar 2014 og har sittet fengslet siden.

Hun har hele tiden etter hevdet at hun ble lurt av en internettkjæreste og forklart at hun ikke visste om narkotikaen som var gjemt i kofferten. Hun nektet straffskyld under rettssaken og sa hun trodde kofferten inneholdt viktige dokumenter som skulle leveres i London. (©NTB)