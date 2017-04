Kolberg: - Økte skatter er en god sak for Arbeiderpartiet

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner om de får regjeringsmakt til høsten.

- Høyst nødvendig, mener stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap).

- Jeg mener at økte skatter er en god sak for Arbeiderpartiet. For Høyre-siden kaster jo blår i øynene på folk, helt systematisk, når de sier at skattekutt ikke går utover velferden, tordner han overfor Nettavisen.

Lørdag ettermiddag skal landsmøtet stemme over programkomiteens forslag, og Kolberg tror alle i partiet er enige i skatteøkningen.

- Jeg er ganske sikker på at det blir enstemmig vedtatt det sentralstyret har foreslått, det å ta inn igjen vel 15 milliarder kroner, sier han.

- Vil ikke tape velgere



Kolberg mener dagens regjering, som i motsatt ende av skalaen lover ytterligere skattelettelser, bommer stort.

- Det er ganske merkelig at det ikke går opp for dem, det de sier i egne budsjettdokumenter om at skattelettelser faktisk ikke virker på sysselsettingen - og dermed ikke skaper en større kake, sier han, og påpeker:

- Det bare øker presset på de som sitter nederst på bordet, og et slikt samfunn skal ikke Arbeiderpartiet ha. Derfor må vi opprettholde et tilfredsstillende og godt skattesystem, sier Ap-politikeren.

- Så du tror ikke dere vil tape velgere med å gå til valg med en slik sak?

- Overhodet ikke, men det må forklares på en måte at dette er forutsetningen for at det skal være penger til lærerne, sykehjemmene, infrastruktur og alle samfunnets gode gjøremål. Det er det pengene går til, og det er for den enkelte den billigste måten å få finansiert sin velferd på. Skulle du betalt dette på en annen måte, så ville det blitt mye dyrere, mener Kolberg.

- Spør om det er nok



Kolberg er likevel bekymret, og mener skattene må økes enda mer enn de 15 milliardene Arbeiderpartiets landsmøte vil gå inn for.

- Det jeg har bekymring rundt, er hvordan velferden skal finansieres for framtida. Det er jo en helt urimelig karakteristikk fra Høyre-siden at dette er en sterk skatteskjerpelse. Vi tar jo ikke engang tilbake alt de har senket, sier stortingspolitikeren, og legger til:

- Dette er et spørsmål som alle seriøse partier må ta innover seg, hvordan skal man finansiere velferden i framtida. Et av spørsmålene er hvilket skattenivå vi skal ha. Nå kommer Arbeiderpartiet til å legge seg på dette nivået, og det er bra, men for framtida vil det bli en diskusjon om det er nok, sier Kolberg.

- Har du noen tanker om hvilke skattenivå vi bør ligge på i framtida?

- Det vil jeg ikke uttale meg eksakt om, men jeg vil si at det er nødvendig at vi har et skattenivå som er slik at det både trygger pensjonene og velferden, sier han.

