Kollektivtransport: Venstre vil at staten skal betale mer

Det ble vedtatt på partiets landsmøte i Ålesund lørdag.

Venstre vil dermed at staten skal ta en større andel av kostnadene enn i dag. I Nasjonal transportplan (NTP) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.

Venstre har også programfestet at i 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler, og at all tungtransport skal være fossilfri innen 2030. I tillegg stiller partiet krav om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri innen 2020.

Partiets hovedmål for transportpolitikken er å halvere utslippene innen 2030.

