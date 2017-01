ANNONSE

Den 40 år gamle kommunalt ansatte mannen tok oppsigelsen til retten, fordi han mente den var usaklig. Bergen tingrett har nå gitt ham medhold, skriver Bergensavisen.

Hendelsen skjedde i 2015. Mannen jobber på institusjon for voksne. Der har han ansvar for å passe på en mannlig bruker.

Den aktuelle kvelden var 40-åringen på et utested sammen med den 30-år gamle mannlige brukeren og en tredje person. Her drakk han tre øl.

Da de dro fra utestedet oppsto et slagsmål der den tredje personen i følget var involvert. Hendelsen stresset brukeren så mye at han måtte avlyse aktiviteter i de påfølgende dagene.

Den 40 år gamle mannen fortalte sine overordnede i Bergen kommune hva som hadde skjedd. De mente han hadde brutt kommunens retningslinjer, og ga ham sparken.

Bergen tingrett mener at den reaksjonen var for hard, og at en advarsel ville vært et mer rimelig første tiltak, skriver BA.

– NN har fortalt åpent om hendelsen, ivaretatt brukeren og opptrådt lojalt ovenfor arbeidsgiver. NN har beklaget forholdet og gitt uttrykk for at det ikke skal gjenta seg, står det i dommen.