Kommunereformen: Nye oppgaver til kommunene

Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fram tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.

– Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.

Kommunene skal blant annet overta ansvaret for tannhelsetjenesten, mens de største kommunene også får ansvar for deler av kollektivtrafikken – på visse vilkår. I dag er dette fylkeskommunenes ansvar.

I 2014 hadde den fylkeskommunale tannhelsetjenesten en omsetning på nesten 3 milliarder kroner og utgjorde om lag 3.400 årsverk.

Også når det gjelder barnevernet skal kommunen få flere oppgaver og mer ansvar. Barnevernet er i dag et felles ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Fylkeskommuner

Sanner avviser at omleggingen er et forsøk på å fjerne oppgaver fra fylkeskommunen for senere å fjerne mellomnivået mellom stat og kommune.

– Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen. Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen. Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.

Også fylkeskommunen får nye oppgaver i proposisjonen Sanner legger fram onsdag.

Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver. Målet er et styrket samarbeid med staten.

Fortsetter framover

Sanner sier videre at kommunereformen må fortsette framover. Ifølge kommunalministeren er det fortsatt flere kommuner som vurderer sammenslåing, og departementet varsler en oppdatert status i kommuneproposisjonen for 2018.

I 2020 vil Norge ha 356 kommuner, mot 428 før reformen startet. Da har 118 kommuner gått sammen til 46 nye kommuner.

Dagens 19 fylker skal reduseres til "om lag" ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.





REAKSJONER:

- I gal retning

Regjeringens forslag om å overlate ansvaret for tannhelse til kommunene er historieløst, mener Helga Pedersen (Ap).

– Det er et sørgelig skritt i gal retning, sier Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne til NTB.

Hun viser til at det på midten av 1980-tallet ble gjennomført en stor tannhelsereform, der ansvaret ble overført til fylkeskommunene.

– Årsaken var at kommunene hver for seg var for små til å håndtere dette. Regjeringen vil nå spre ansvaret for tannhelse fra dagens robuste fagmiljøer. Det går imot alle faglige råd, slår hun fast.

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen.

Pedersen er heller ikke imponert over omfanget av de nye oppgavene som regjeringen vil overlate til kommunene, ifølge proposisjonen som kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la fram onsdag.

– Det er småtterier, sett i lys av at utgangspunktet for reformen var at kommunene skulle få flere og større oppgaver. Det er vanskelig å se hvor det forsterkede demokratiet ligger i dette, sier hun.

– Men det aller viktigste for kommunene er at de får nok ressurser til å løse oppgavene, sier hun og viser til tall fra Kommunaldepartementet som viser at kommunene vil få 0,4 prosent mindre i inntekt i 2017 enn i 2016.

– Det er ingen tvil om at kommunene har behov for mer penger. At de nå krever inn 36 prosent mer i eiendomsskatt, viser at de trenger mer i kassa, slår Pedersen fast.

– Følger ikke opp

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye kommunereformen ikke følger opp løftene om overføringer av oppgaver til kommunene.

Senterpartiets partileder, Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er bare bagatelloppgaver som er overført, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Kommunene skal blant annet overta ansvaret for tannhelsetjenesten og ansvar for barnevernet.

– Tannhelse er jo en reell oppgave, men det er ingen andre enn regjeringen som mener det er en god idé å overføre den. Skal noe overføres må det være et problem, og det er det ingen som ser med tannhelsetjenesten nå, sier Vedum.

Ifølge Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni vil partiet gjenta sine forslag om oppgaver som kan overføres fra staten til kommunen og fylkeskommunene når regjeringens forslag skal behandles av Stortinget.

Slagsvold Vedum gjentar Senterpartiets standpunkt om det skal være opp til lokalbefolkningen i de enkelte kommunene å avgjøre om de ønsker å slå seg sammen med andre.

Fakta: Fakta om lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene

Velferd: * Det boligsosiale området – tilskudd til boligetablering og boligtilpasning. Foreslås fra 1.1.2020. * Tannhelsetjenesten. Foreslås fra 1.1.2020. * Barnevernsreform. Det tas sikte på ikrafttredelse tidligst i 2020. * Forsøk overføring av distriktspsykiatriske sentre (DPS). * Forsøk overføring av varig tilrettelagt arbeid (VTA). * Hjelpemidler er under utredning. * Finansieringsansvar pasienttransport er under utredning. Lokal utvikling: * Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Foreslås fra 1.1.2020. * Tilskudd til tiltak i beiteområder. Foreslås fra 1.1.2020. * Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foreslås fra 1.1.2020. * Enkelte oppgaver etter forurensningsloven. Foreslås fra 1.1.2020. * Vilt- og innlandsfiskforvaltning. Foreslås fra 1.1.2020. * Konsesjonsbehandling små vannkraftverk. Egen lovproposisjon fra Olje- og energidepartementet. * Forvaltning av verneområder. Allerede overført. * Mindre vindkraftanlegg. Allerede overført. * Motorferdsel i utmark – snøscooterløyper. Allerede overført. * Motorferdsel i utmark – catskiing er under utredning. * Tilskudd til frivilligsentraler. Allerede overført. * Vannscooterregelverket er under utredning. * Navnsettings- og adressepolitikken er under utredning. Andre oppgaver * Kollektivtransport. Til store kommuner på visse vilkår. Foreslås fra 1.1.2020. * Vigselsmyndighet. Foreslås fra 1.1.2018. * Notarialforretninger. Foreslås fra 1.1.2020. * Godkjenning svømmeanlegg. Foreslås fra 15.6.2020. * Hittegods er under utredning. (Kilde: Regjeringen)