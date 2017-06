Kommunikasjonsekspert om Twitter-kritikk til politiet: - Sure kjerringer og gretne gubber må for all del ikke få gjennomslag

ANNONSE

Etter kritikk for drøy humor på Twitter, legger politiet nå om retningslinjene. I de nye retningslinjene maner politiet til «forsiktighet med bruk av humor og ironi», skriver NRK.

- Politiet håndterer vel Twitter like godt som de håndterer bevæpning. Av og til går det veldig galt, men selv da er det morsomt for de av oss som ikke er involvert, sier komiker Dag Sørås til Nettavisen.

Kritikk



Politiet har først og fremst fått mye ros for sine humoristiske Twitter-oppdateringer, og de morsomste twittermeldingene har blitt utgitt i bokform.

Men de har ved flere anledninger likevel vært nødt til å beklage etter twittermeldinger flere har opplevd som støtende. Romfolk-meldingen og kineser-tweeten er to eksempler, og nylig fikk denne meldingen kritikk i sosiale medier:

«Haugesund: Om vaskehjelpa di ikkje kjem denne veka kan det henda ho er sendt heim. Utanlandsk kvinne tatt for brot på utlendingslova.»





- Nedlatende og irriterende



Politiet sier til NRK at twittermeldingen var ment som et spark på leggen til de som benytter seg av svart arbeid, og ikke som et forsøk på å henge ut kvinnen.

Dag Sørås sier at vaskehjelp-meldingen går litt over hodet på ham.

- Det virker vel mer som om de fryder seg over en annen persons tragedie. Og det er min jobb, ikke politiets.

Selv om Sørås selv beskriver twittermeldingen som smakløs, synes han det er irriterende at folk lar seg krenke på andres vegne.

- Det å føle seg krenket et en høyst subjektiv opplevelse, og greit nok, så lenge du ikke lar dine sårede følelser gå ut over andre. Men det å føle seg fornærmet på andres vegne er nedlatende og irriterende, og folk som lar seg andregradskrenke leter generelt etter de verst tenkelige intensjoner hos alle andre enn seg selv. Så jeg vil heller høre hva vaskehjelpen som ble sendt hjem tenker om politiets tweet, sier Sørås.

KRENKET: Dag Sørås mener andregradskrenking er irriterende og nedverdigende. Her står han på scenen under «Krenk 2015», da en rekke komikere gikk på scenen for å teste krenkbarheten fra de største religiøse minoritetene.

Anklager mindretallstyranniet



Kommunikasjonsekspert og PR-rådgiver, Haakon B. Schrøder, ler godt av twittermeldingen om vaskehjelpen.

KOMMUNIKASJONSEKSPERT: Håkon B. Schrøder.

- Jeg synes denne er veldig god, og synes ikke at denne typen meldinger svekker politiets autoritet. I Norge har vi en liten prosentsats som består av sure kjerringer og gretne gubber, og de må for all del ikke få gjennomslag, sier Schrøder.

Han tror politiets twittermeldinger i stor grad blir godt mottatt av det norske folk, og mener at politiet blir offer for det han omtaler som «mindretallstyranniet».

- De færreste klager på slike meldinger, men de som klager blir jo alltid hørt. Følger man mindretallstyranniet, er vi en krenket befolkning, og disse mennesker tyranniserer frem endringer.

Schrøder understreker at det helt sikkert finnes twittermeldinger fra politiet som faktisk er over streken, men mener de jevnt over gjør en veldig god jobb.

- Bør profesjonalisere bruken

Høyskolelektor på BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude, synes politiet jevnt over gjør en veldig god jobb på Twitter.

Høyskolelektor Cecilie Staude synes det er fint at politiet oppretter nye retningslinjer for Twitter-bruken sin.

- Men i lys av kritikken de har fått mener jeg det er nødvendig å opprette retningslinjer. De må profesjonalisere bruken. Politiet har jo vært i lære når det kommer til sosiale medier, akkurat som alle andre, for det finnes ingen eksakt vitenskap eller oppskrift på dette, sier Staude.

Hun påpeker at humor er et viktig element på Twitter, og at politiet i stor grad har greid å balansere profesjonalitet med humor.

- Men Oslopolitiet må ikke glemme hvem de er. De har en rolle i samfunnet som gjør at de må være enda mer bevisst på hvordan de fremstår, så dette handler om å ta eget redaktøransvar for det de skriver på Twitter, sier Staude.

- For å ta et eksempel: Twittermeldingen om vaskehjelpen, er den innafor eller utafor etter din mening?

- Akkurat denne twittermeldingen er et godt eksempel på hvor lett det er å bli misforstått. Politiet har hatt én intensjon med meldingen, men burde vært bevisst på at den kan tolkes på andre måter. Jeg skjønner at folk reagerer og mener at denne ikke er innafor. Her burde de tenkt seg om to ganger, mener Staude.

- Forsiktighet med bruk av humor



Politiets nye retningslinjer skal nå ute på høring. Kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet, Margrete Halvorsen, sier til NRK at de ber politiet om å være forsiktige med bruk av humor og ironi.

– Dette er fordi vi ser at enkelte twittermeldinger fra politiet er uheldige og skaper diskusjon, og det må vi være varsomme med, sier kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen til NRK.

