Konemishandler dømt til å flytte fra fylket

Mishandlet kona gjennom 14 år. Nå må han i fengsel og ut av fylket.

Den 44 år gamle mannen ble pågrepet i Sarpsborg i april i år, etter at han hadde gått til angrep på sin ekskone. Siden har han sittet i varetekt.

Nå er mannen dømt til tre år og seks måneders fengsel for mishandlet av sin kone og senere ekskone. Mishandlingen av kvinnen har skjedd gjennom 14 år.

- Dette er en særdeles streng dom, som vi ønsker å få belyst av lagmannsretten, sier forsvarer Harald Otterstad til Fredriksstad Blad.

Mannen er også idømt kontaktforbud overfor ekskona i fem år etter at han slipper ut av fengsel. Mannen har fått en forbudssone som han ikke kan bevege seg inn i. Denne forbudssonen utgjør hele Østfold fylke.

- Når det gjelder forbudssonen, skal denne fastsettes så vid at politiet gis en tilstrekkelig responstid ved et eventuelt brudd. Dette vil innebære at tiltalte må flytte fra Sarpsborg og Østfold, hvor han har bodd siden 2002, står det i dommen, ifølge Fredriksstad Blad.

Sarpsborg tingrett skriver i dommen at mannen gjennom 14 år har vært svært kontrollerende, og at han flere ganger har utøvd fysisk vold. Han har også involvert deres felles barn.

Han er også dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til ekskona, og 100.000 kroner i oppreisning til deres felles barn.

