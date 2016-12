Kong Harald: - Det er viktig å være røttene våre bevisst

ANNONSE

OSLO (NTB og Nettavisen): - Det er viktig å være røttene våre bevisst, sa kong Harald i sin nyttårstale, der han kom inn på at Den norske kirke og staten skiller lag fra nyttår.

- Det er viktig å være røttene våre bevisst – og gi nye generasjoner mulighet til å forstå referansene i kulturen vår. Det handler både om historie, religiøse tradisjoner og fortellinger, myter, eventyr, musikk og billedkunst, sa kongen.

- I enhver kultur, i et hvert land, er kjennskap til denne arven med på å gjøre oss helere som mennesker. Det er en rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted og ikke lever i et vakuum, sa han videre.

- Nye impulser utenfra

Kongen minnet om at han og dronningen i fjor inviterte til fler-religiøst gjestebud på Slottet.

- Da vi delte tanker, kulturuttrykk og mat fra ulike religiøse skattkister, kom vi nærmere hverandre og forstod hverandre bedre. Det er mitt håp at vi også i en tid med stadig nye impulser utenfra gir plass til å gå inn i vårt eget skattkammer og gjøre innholdet levende, for oss selv og hverandre. Min erfaring er at ved å stå trygg i bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent sinn, sa kongen i sin tale.

Kong Harald sa i talen at han han er svært takknemlig for måten han og dronning Sonja ble møtt på av folket under 25-årsjubileet som regenter.

– Vi opplevde norsk gjestfrihet og varme på sitt aller beste – gjennom møter med mennesker på jubileumsreisen langs kysten og på de mange hagefestene som ble arrangert, sa kongen i sin nyttårstale.

Han og dronningen takket varmt for alle gode minner som ble skapt i jubileumsåret.

Snakket om ønsketreet i Slottsparken

Kongen innledet og avsluttet sin tale med å snakke om ønsketreet som ble plantet i Slottsparken i sommer. På dette treet ble mennesker som besøkte parken invitert til å henge opp sine håp og ønsker for Norge og verden.

Noen av ønskene fra treet leste kongen opp i sin tale, blant annet disse tre:

«Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.»

«Jeg ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge – og at vi må få slippe å be om dette flere ganger».

«At alle ønskene på treet må gå i oppfyllelse».

Kong Harald, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon forlater julegudstjenesten i Holmenkollen kapell i Oslo første juledag.