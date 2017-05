Musikere i Hans Majestet Kongens Garde på vei over Operabygget i Oslo mandag, kanskj på vei for å prøvespille før kongelig bursdagsfeiring onsdag. Da holder regjeringen festmiddag for kongeparet i Operaen i anledning deres 80-års dager. Foto: Erik Johansen (NTB scanpix)

Kongeparets bursdagsfeiring: Full stopp i Oslo sentrum

Kongeparets 80-årsjubileum vil tidvis bety stengte gater og stans for buss og trikk i Oslo sentrum.