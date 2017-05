Kongo forventer at French soner i Norge

ANNONSE

- Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig. Vi forventer at French møter i rettssystemet i Norge, og at han fortsetter sin soning der.

Det sier Kikaya Bin Karubi til Dagbladet. Han er en av president Joseph Kabilas nærmeste rådgivere.

- Denne avtalen ble inngått i god tro, etter utallige henvendelser fra norske myndigheter. Det har vært vanskeligheter med å få til en avtale tidligere, fordi det ikke foreligger noen utleveringsavtale mellom Norge, og den Demokratiske republikken Kongo, sier han.

Motstridende informasjon



Dette strider med de signaler som har kommet i Norge.

Da det 17. mai ble kjent at Joshua French var løslatt fra fengsel i Kongo, og var på vei til Norge, understreket utenriksminister Børge Brende at det ikke er en avtale om soningsoverføring eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.

– Dette er viktig å understreke: French har ikke en dom mot seg i Norge, sa Brende 17. mai.

Konfrontert med uttalelsene fra Kongo sier Brende 18. mai at det er mye politikk i denne saken i Kongo, og at «det er viktig å ikke gå i polemikk (ordkrig) med uttalelsene som kommer fra Kongo».

Børge understreket likevel at det ikke er noen skriftlig avtale mellom norske og kongolesiske myndigheter som ligger til grunn for løslatelsen, men at løslatelsen primært skylles humanitære hensyn knyttet til French sin helsetilstand.

- Ingen dom



– Han har ingen dom hengende over seg i Norge og vil kunne fortsette å leve livet sitt når den tid kommer, har hans norske advokat, Hans Marius Graasvold, uttalt.

– Det har vært snakket lenge om de ulike og vanlige måtene man kan løse dette på – soningsoverføring og ulike former for benådning. Den løsningen vi endte opp med nå, er rett og slett at han er besluttet overført til Norge, men ikke gjennom en bilateral avtale som ville vært vanlig ved en soningsoverføring, men ved en ensidig beslutning på kongolesisk side, sier Graasvold.