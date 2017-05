Økonomer: Rentefesten fortsetter lenge ennå

Torsdag kommer Norges Bank med sin nest siste rentebeslutning før sommeren.

– Jeg forventer at renten kommer til å ligge på samme nivå som i dag. Makroøkonomiske signaler, prisutvikling og konjunkturer tilsier det, sier NHH-professor Ola H. Grytten til NTB.

DNB Markets: Boligprisene vil fortsette å stige

Oljebrems mot slutten

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.

– Nå ser det ut til at perioden med negative impulser fra oljesektoren er i ferd med å nærme seg slutten. På den annen side ligger det an til en avmatting i boligmarkedet framover, sier han til NTB.

– Selv om vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak. Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Lønnsveksten er lav, og inflasjonen har falt og ligger an til å havne klart under Norges Banks inflasjonsmål. Dette taler for at Norges Bank holder styringsrenta lav, sier han.

Norges Banks mål er en årlig inflasjon på nær 2,5 prosent

Boligprisgalopp

Samtidig peker Benedictow på at noe bedre utsikter i internasjonal økonomi trekker i retning av renteheving. Det gjør også mange år med høy boligprisvekst og høy husholdningsgjeld.

– Myndighetene har imidlertid møtt utviklingen i boligmarkedet med tilstrammingstiltak rettet mot lån til boligformål. Det kan kompensere noe for de lave rentene. Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.

– Samlet sett venter vi derfor ingen endring i styringsrenten nå, og vi tror den vil bli liggende på dagens nivå de nærmeste årene.