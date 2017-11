«Kontoret» som har erstattet p-plasser koster en kvart million - men du vil slite med å jobbe der

Nettavisen har testet Oslos nye utekontor. Det ble en kald og støyfull arbeidsdag.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): Over en halv million kroner har det rødrønne byrådet svidd av på to utekontorer midt i Oslo sentrum.

Mange vil kanskje se på dette som en perfekt arbeidsplass ute i det fri, men er det virkelig en god idé? For å finne ut av dette skrev Nettavisen denne saken fra ett av de nye utekontorene.

Vi satte oss ned på «kontoret» i Øvre Slottsgate tidlig onsdag morgen. Ett av tiltakene som byrådet har gjort etter å ha fjernet parkeringsplasser.

Men allerede fra start fikk vi problemer. Støynivået var høyt, og det var ikke en behagelig innetemperatur. Det var rett og slett surt og kaldt, regnet og kun noen få plussgrader.

UTEKONTOR: Nettavisen har testet utekontoret som har erstattet parkeringsplasser i Øvre Slottsgate i Oslo. Journalist Jørgen Berge forsøker her å konsentrere seg mens lastebiler passerer rett bak.



- Hæ?



Til tross for at vi satt rett overfor hverandre, var det flere ganger vanskelig å høre hverandre. «Hæ?», ble flittig brukt. Lastebiler og varebilder passerte bare et par meter bak oss. Rett borti gaten holdt de også på med veiarbeid, noe som bråkte mest. Et støynivå som ville fått verneombudet på en arbeidsplass til å rynke på nesen.

Nettavisen målte støynivået flere ganger til over 80 desibel, noe som ifølge Arbeidstilsynet kan være skadelig for en arbeidstaker. På det verste målte vi nesten 100 desibel.

Fakta: Utekontor i Oslo

Åpnet: Sommeren 2017.

Hvor: Øvre Slottsgate og Kjeld Stubs gate.

Bakgrunn: Prosjektet Bilfritt byliv.

Fasiliteter: Strøm og trådløst nettverk.

Tegnet av: Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Pris: 550.235 kroner (to utekontorer).

Fire grader



Utekontoret, som er bygget i massivt tre, har tak men ingen vegger. Det er utstyrt med stikkontakter, egne USB-uttak og et trådløst nettverk.

Men siden dette er en såpass luftig arbeidsplass, er det få dager det virkelig vil være behagelig å benytte seg av utekontoret.

En gjennomgang av historiske værdata fra Meteorologisk institutt, viser at det har vært 67 dager hvor gradestoken har krøpet over 20 grader i år - det vil si en normal innetemperatur på en arbeidsplass.

Denne dagen var det kun fire grader.

MIDT I SMØRØYET: Utekontoret har fin beliggenhet, men det er ikke å anbefale dersom du har hårsåre vaner.



Oppmerksomhet

Mens vi jobbet fikk vi mange blikk av forbipasserende. Noen smilte, mens andre stoppet opp for å ta bilde. Vi ble også midtpunktet for en flokk turister, så dette er kanskje ikke stedet for hemmeligheter.

Selv om mange passserte oss, var det ingen andre som ville dele kontor med oss denne første dagen i november. Men vi snakket med flere forbipasserende, og få visste at dette var et utekontor.

- Et utekontor? I Norge i november? Er det noe vi skal bruke? er reaksjonen til Malin Lilleslåtten.

OVERRASKET: Stina Åmo (t.v), Øyvind Johansen, Marco Angvik og Malin Lilleslåtten blir alle overrasket over at det er et utekontor i Oslo.



Etter å ha tenkt seg litt om, kunne hun likevel tenke seg å prøve ut nyvinningen.

- Hvis jeg hadde hatt noen pledd å sitte på og noen pledd over meg så kunne jeg sittet her, sier hun smilende.

Soldatene Marco Angvik og Øyvind Johansen skjønner heller ikke hva dette er.

De blir overrasket når de får fasiten.

- Jeg tipper det er kunst og sitteplass, sier Johansen først.

- Utekontor? Er det stikkontakter til PC? sier Angvik, tydelig forbauset.

BLIKKFANG: Mange var nysgjerrige, og enkelte tok til og med bilder av Nettavisens arbeidsøkt ute på gata.



De mener utekontoret kan by på problemer hvis det regner. Andre vi snakker med spør om trådløst nett og terrassevarmere.

- Om sommeren er dette et kjempefint sted, men i Norge er det også vinter og kaldt, understreker Stina Åmo.

Gir opp



Det andre utekontoret som er bygget, ligger bare et steinkast fra rådhuset, der politikerne har bestemt å fjerne 700 parkeringsplasser i Oslo sentrum. Der fungerte imidlertid ikke strømuttakene, så vi kunne ikke bruke det kontoret.

LUFTIG: På utekontoret er det strømuttak og trådløst nettverk. Det er tak, men ikke vegger - så du får masse frisk luft ved å sitte der.



Etter en halv arbeidsdag på utekontoret i Øvre Slottsgate, hadde vi fått nok. Selv om vi hadde jukset litt med noe ekstra tjukke klær denne dagen, ble det kaldt å sitte på trestokkene. Det var også vanskelig å konsentrere seg. Resten av saken måtte vi derfor å gjøre ferdig inne på kontoret.

Det blir lenge til neste gang vi velger å ha utekontor.

