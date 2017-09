Den tidligere politimannen Stein-Robin Kleven Bergh gikk rettens vei for å forsøke å få jobben tilbake, men fikk ikke medhold.

Bergh gikk til sak mot staten fordi han mente avskjedigelsen av ham var ugyldig. Han fikk sparken etter å ha lagt ut flere kontroversielle innlegg på Facebook som mange oppfattet som problematiske og rasistiske. Han kom også med utfall mot politikere, blant annet omtalte han daværende statsminister Jens Stoltenberg som «krapylet».

Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett. Tirsdag falt det dom i lagmannsretten, og politimannen tapte saken der også.

– Hans ytringer samlet har slik form, omfang, rekkevidde og innhold at de må anses som utilbørlige etter tjenestemannsloven og at de bryter ned den tilliten som er nødvendig for stillingen som polititjenestemann, heter det i dommen. (©NTB)

