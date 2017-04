ANNONSE

Det er ikke fare for at liv skal gå tapt i brannen i Haslum i Bærum. Ifølge politiet i Asker og Bærum er alle personer i bygget ute av bygningen. Røykdykkere er inne i bygget, men det meldes at brannmannskapene rundt klokken 22.20 ikke hadde kontroll over brannen.

-Det er mye røyk i området og beboere i nærheten anbefales å holde vinduene lukket. Brannmannskapene jobber for å hindre spredning i bygget, melder politiet på Twitter.

Ifølge Budstikka skal det være mye brennbart stoff i industribygget fordi det blant annet er et lager med båtkalesjer i bygget.

(©NTB)