I fjor ble det diagnostisert 1.096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. Ifølge Folkehelseinstituttet er antall registrerte gonorétilfeller i Norge nær femdoblet i løpet av de siste ti årene. Spesielt sterk har økningen av gonoré vært blant kvinner i Norge, hvor meldte tilfeller er firedoblet på få år.

– Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Av de 1.096 tilfellene var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smittet homoseksuelt, mens 276 var smittet heteroseksuelt. Økningen av gonoré i 2016 ses særlig i Oslo og Akershus.

I Norge er det i Oslo flest kvinner og menn blir smittet. Det hyppigste smittestedet i utlandet for menn er Thailand for heteroseksuelle menn og Tyskland og Spania for homofile menn.

30 kvinner ble smittet i utlandet, og de ble smittet i 22 ulike land. Hyppigste smitteland var Tyrkia med fem tilfeller.

– Antibiotikaresistente gonokokker er et raskt økende problem, og internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen i lys av den økende forekomsten av gonoré, sier Nilsen.

Også i Norge er det allerede påvist tilfeller der gonorébakterien har utviklet resistens mot dagens standardbehandling.