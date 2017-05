ANNONSE

Hovedtyngden av sakene spesialgruppen skal jobbe med, er typiske nettovergrepssaker hvor barn er blitt lurt, lokket og truet til å sende fra seg bilder og videoer med seksualisert innhold, som oftest av seg selv. I noen tilfeller dreier det seg også om fysiske møter med en overgriper. Gruppen består av tre personer med spesialkompetanse på overgrep mot barn.

De siste årene har antall slike saker vokst kraftig i rettssystemet og resultert i en rekke strenge dommer mot voksne menn som har begått nettovergrep mot ofte flere titalls barn gjennom chattekanaler på nettet.

– Vår erfaring er at denne type overgrep får like store konsekvenser som andre typer seksuelle overgrep, og vi vet at det er mye skam og skyldfølelse knyttet til hendelsene, sier seniorrådgiver Marion Ophaug ved Barnehuset i Bergen.

Operasjon Dark Room

Bare i løpet av snaut halvannet år har Barnehuset i Bergen gjennomført 74 tilrettelagte avhør i saker om nettrelaterte overgrep mot barn og unge.

Oppmerksomheten rundt bergenspolitiets store Dark Room-operasjon har bidratt til at flere tør komme fram og anmelde overgrep de er blitt utsatt for, mener Ophaug. Så langt har Vest politidistrikt under Operasjon Dark Room opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn.

– Oppmerksomheten dette feltet har fått, har gjort at flere tør å stå fram med det de har opplevd, sier Ophaug.

Vanskelige saker

Det finnes til sammen elleve barnehus, fordelt over hele landet. De har Norges fremste kompetanse på avhør av barn, og bistår politiet med spesielt tilrettelagte avhør først og fremst av mindreårige i forbindelse med etterforskning av hovedsakelig volds- og overgrepssaker.

Det er ofte svært vanskelig å framskaffe fellende bevis i overgrepssaker, ofte fordi det viktigste beviset i en rettssak – barnets forklaring – blir satt opp mot forklaringen til den tiltalte. Derfor har rettserfaringen vist at det trengs helt egne avhørsmetoder for å få svar det ikke hefter tvil ved, for eksempel ved at det er stilt ledende spørsmål.

