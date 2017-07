Kraftig nedgang i skolefraværet

Faller med 40 prosent.

Fraværet i videregående skole faller med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer. Det viser foreløpige fraværstall fra Utdanningsdirektoratet.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge NTB.

- Virket etter hensikt



Det ble innført nye fraværsregler i videregående skole ved skolestart høsten 2016. De nye reglene går ut på at elevene kun kan ha 10 prosent fravær i hvert enkelt fag, ellers mistes retten til å få standpunktkarakter. I enkelttilfeller der fraværet er mellom 10 og 15 prosent, kan rektor gjøre individuelle vurderinger. Er fraværet dokumentert, er det gyldig fravær.

MORTEN STORDALEN i Frp beskriver fraværstallene som «utrolig oppløftende».

Fraværsreglene har flere ganger fått kritikk, og i russetiden ble det kjent at elever møtte fulle på skolen for å unngå stryk,

Men tallene fra Utdanningsdirektoratet viser altså at fraværet har gått ned over hele landet.

En elev i videregående skole har typisk tre dager og åtte timer fravær i skoleåret 2016/2017, mens det var fem dager og 12 timer forrige skoleår.

- Tallene viser at vår satsing i regjering med å innføre en fraværsgrense har virket etter sin hensikt, sier Morten Stordalen, stortingsrepresentant for Frp, til Nettavisen.

Mest nedgang blant yrkesfagelever



Fraværet har gått mest ned blant elever på yrkesfag. Her er fraværet nesten halvert, og andelen elever som ikke fikk karakter i et eller flere fag eller som sluttet i løpet av skoleåret, har også gått ned.

- For første gang er fraværet lavere blant yrkesfagelever enn elever på allmennfag. På sikt vil dette med all sannsynlighet føre til at flere yrkesfagelever fullfører videregående. Det er en seier i seg selv, sier Stordalen.

Flere stryker



Selv om de foreløpige tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet har gått ned, har fraværsgrensa samtidig har ført til at stadig flere yrkesfagelever stryker i ett eller flere fag, ifølge NRK.

Dette er fordi de har oversteget tiprosentgrensa. Andelen Oslo-elever som i løpet av første halvår mistet retten til karakter i et fag steg fra 12,2 til 13,5 prosent på alle linjer, skrev NRK i mars.

