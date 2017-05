Krasjet på E18 i høy fart - sjåfør funnet 1,5 km unna mens han drakk øl

ANNONSE

HOBØL (Smaalenene): Nødetatene rykket i morges ut til meldingen om en alvorlig trafikkulykke på E18 i Hobøl.

Ved avkjøringen ned til Elvestad hadde en bil kommet i høy fart og krasjet.

Da nødetatene kom frem lå bilen i veikanten med massive skader. Sjåføren derimot var ikke å finne i nærheten av kjøretøyet.

Sporet sjåføren med hund



– Vi satt hunden på å spore opp vedkommende. Han ble funnet 1,5 kilometer borte fra bilen. Der satt han og drakk øl, sier politibetjent på stedet Eirik Nordahl til Smaalenenes Avis.

Mannen ble tatt hånd om av ambulansepersonell og fraktet til Kalnes.

– Det så ikke ut som om han hadde fått alvorlige skader, men for å være sikre på at noe inne i kroppen hans ikke var skadet ble han fraktet til Kalnes, sier Nordahl.

Ulykken skjedde på E18 ved Hobøl:

Mistenker høy fart



Ifølge politibetjenten mistenker de at bilen kom i høy hastighet i retning Askim.

– Vi ser på hjulsporene at han mistet kontrollen i bakken og midtdeleren er ødelagt rundt 50 meter lenger ned. Bilen sto i grøfta da vi kom frem. Dette vitner om at bilen holdt en høyere fart enn hva som er lovlig her, sier Nordahl.

I veibanen og i grøfta lå bildeler strødd, men bildelene stemte ikke overens med bilskiltet som sto på ulykkesbilen.

– Vi mistenker at bilen er stjålet eller om den har kjørt med falske skilter. Dette vil etterforskningen vise etterhvert, sier politibetjenten til Smaalenenes Avis.

Autovernet i midten av veien ble knust i sammenstøtet med bilen.

Blir anmeldt for ruskjøring



Sjåføren selv har forklart til politiet at han snurret fire–fem ganger i luften. Med andre ord var det snakk om en voldsom krasj.

Mannen blir nå anmeldt for ruspåvirket kjøring og blir trolig pågrepet av politiet etter å ha blitt sjekket ut av legene på Kalnes.

Veien ble sperret av mens oppryddingsarbeidet foregikk. Men det førte ikke til køproblemer, ettersom avkjørselen til Elvestad var like ved.

Veien er nå åpnet igjen, melder politiet ved 06-tiden.

