Krever stans i utkasting, men vil ikke endre loven som kaster Mahad ut

ANNONSE

UDI-vedtaket om å frata bioingeniøren Mahad Adib Mahamud (30) statsborgerskapet etter 17 år i Norge, har fått mange til å reagere.

På Stortinget krever SV at Mahamud må få bli, selv om det viser seg at han ga feilaktige opplysninger da han kom til Norge.

«Aldri skal folk kunne slå rot og bli bidragsytere. Dette er elendig integrering slik regjeringen vil ha», skriver stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) om saken på Twitter.

TIL DOMSTOLEN: Karin Andersen (SV) vil at domstolene skal avgjøre om statsborgerskap skal trekkes tilbake, men vil ikke endre loven slik at statsborgerskap ikke kan trekkes tilbake.

Da Lov om statsborgerskap ble vedtatt av Odelstinget og Lagtinget i 2005, stemte SV for loven - og det var ingen spor av uenighet i saken, ifølge Stortingets arkiv.

- Vil SV nå fjerne paragrafen i Lov om statsborgerskap, som sier at man mister statsborgerskapet om man lyver?



- Nei, SV har ikke foreslått å fjerne muligheten for tilbakekall i statsborgerloven, sier Andersen til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: Falske politikere og flyktninger

Les også: Jagland forbannet over Mahad-saken

- Domstolen må avjøre



Andersen sier de imidlertid vil ha endringer i håndteringen av slik saker.

- SV har fremmet et forslag om at dersom et statsborgerskap skal tilbakekalles fordi man har gitt uriktige eller holdt tilbake opplysninger, så skal det skje gjennom behandling i domstol og ikke som et enkeltvedtak fattet av en saksbehandler i UDI, en politisk styrt forvaltning, sier SV-politikeren, og påpeker:

- Statsborgerskap er en av de viktigste rettighetene en person kan ha, og skal staten frata noen det, må det skje ved dom i det uavhengige rettsvesenet som regjeringen ikke har direkte instruksjonsmyndighet over, og med fulle partsrettigheter og beviskrav, sier Andersen.

Hun viser dessuten til at mange ikke har ressurser og mulighet til å ta en sak til retten om UDI og UNE vil ta fra dem statsborgerskapet.

Les også: Mahad (30) mister statsborgerskap etter 17 år i Norge: - Viser hvor håpløs politikken er

- Ikke aktuelt før nå



- Men saken dere nå reagerer på følger bare dagens regelverk, som også SV stemte for i sin tid. Mener dere at vedtaket dere da fattet var feil?

- Dette har ikke vært særlig aktuelt før en får en regjering som prioriterer at forvaltningen skal bruke mye kapasitet på sakene. Lover må endres når det er behov for det, og det er det nå, sier Andersen, og fortsetter:

- Skulle alle lover som engang er vedtatt ikke kunne endres hvis en mener utviklingen viser behov for det? Den gang var det snakk om kodefisering av gjeldende praksis og det var svært få saker da, så dette ble ikke diskutert da. Mange lover blir endret hele tiden, selv om de samme partiene har vært med på tidligere vedtak i andre tider, så dette er ikke noe annerledes i denne saken enn i andre saker, sier hun.

- Om det bevises at Mahamud har gitt feilaktige opplysninger, så ville han jo uansett mistet statsborgerskapet etter en rettsbehandling. Ville dere da støttet avgjørelsen?

- Hvordan saken hadde stått seg der blir ren spekulasjon, men tryggheten for at enkeltmennesket får ivaretatt sin rettssikkerhet øker, sier Andersen.

Les også: Sophie Elise hardt ut mot Listhaug: - Nå er det faen meg nok

Ap: - Vil ikke endre



Heller ikke landets største parti, Arbeiderpartiet, vil endre regelverket for tilbaketrekking av statsborgerskap.

KONSEKVENSER: Helga Pedersen (Ap) mener det må få konsekvenser om noen lyver for å få statsborgerskap i Norge, og vil heller ikke endre loven om tilbakekalling av statsborgerskap.

- Vi ønsker ikke å endre på innholdet i regelverket, men vi ønsker å styrke rettssikkerheten i praktiseringen av det, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) til Nettavisen.

Pedersen er likevel klar på at løgn må få konsenvenser.

- Hvis man kommer til Norge og lyver om hvem du er og hvorfor du er kommet hit, så skal det få konsekvenser. Da må man være forberedt på å miste oppholdstillatelse eller statsborgerskap, selv om det har gått mange år, sier hun, og vektlegger:



- Samtidig er det å ta statsborgerskapet fra folk svært alvorlig, med store konsekvenser for de det gjelder. Derfor mener vi at dette er et område der rettssikkerheten må styrkes og at beslutning om å ta statsborgerskapet fra folk skal flyttes fra forvaltningen til en domstol stiller, sier Pedersen.



- Bør diskutere foreldelsesfrist



Senterpartiet, som sammen med Venstre også støtter SVs forslag om en domstolsbehandling, vil heller ikke endre loven.

STØTTER: Marit Arnstad (Sp) støtter SVs forslag om at domstolene må avgjøre om statsborgerskap skal trekkes tilbake.

- Vi har ikke framsatt noe forslag om å endre paragraf 26 (tilbakekall) når det gjelder det materielle innholdet, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp).

- Statsborgerskap er et viktig bånd mellom individ og stat. Vi ønsker derfor at spørsmål om tilbakekall av statsborgerskap uansett årsak skal behandles av domstolene, vektlegger hun.

SV mener også at det er behov for å diskutere en foreldelsesfrist.

- Selv der det er lovbestemt straff på 21 års fengsel, så vil det etterhvert foreldes. Det bør derfor også være mulig at det å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene også foreldes. Særlig blir slike saker helt urimelige hvis det blir en slags arvesynd som rammer neste generasjon, sier Andersen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier at de ikke har behandlet forslaget om foreldelsesfrist, og at de derfor ikke ønsker å kommentere forslaget.

Ender likevel i retten



Mahamuds sak vil uansett ende i retten, fordi han har saksøkt staten etter vedtaket. Saken starter i Oslo tingrett den 21. februar. Selv hevder han at han ikke har løyet, og sitter på dokumentasjon, ifølge VG.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) snakket Mahamud usant om opprinnelseslandet i asylsøknaden. De har de to siste årene jobbet med en gruppe på over hundre etniske somaliere, og har kommet fram til at flere av dem ikke er fra Somalia, men fra Djibouti eller et av nabolandene.