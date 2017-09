KrF forlater samtalene om regjeringssamarbeid

Men KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen.

KrF velger å ikke samarbeide med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i fire nye år. Det bekrefter statsminister Erna Solberg onsdag kveld.

- KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg.

KrF: - Vi lyktes ikke



KrF-leder Knut Arild Hareide sier partiet ønsker å fortsette et samarbeid.

- Vi har konstatert at alternativet for en regjering er å fortsette som i dag eller å utvide regjeringen til tre eller fire partier, og vårt regjeringsalternativ lyktes ikke. Vi ønsker å få til løsninger og gjennomslag for vår politikk, og vil bruke de anledningene til å fortsette et godt samarbeid, sier Hareide.

De fire borgerlige partiene møttes onsdag ettermiddag til nye regjeringssamtaler på Stortinget. Både ledere og nestledere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre var til stede på møtet på Stortinget.

Solberg: - Vi har mye felles

- Selv om vi ikke blir enige om hvordan vi skal gjøre det i dag, så har vi mye felles politisk god som vi skal ta vare på, sier Solberg.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ennå døra åpen.

- Det viktig er å få gjennomslag på de sakene vi gikk til valg på. De som stemte Venstre forventer at vi kjemper for de sakene. Så må vi diskutere hvordan det kan gjøres best mulig.

De startet dagens samtaler med lunsj klokken 14 før de satte seg ned for å diskutere «politiske saker». Men allerede før ettermiddag ble kveld, kom det signaler om at møtet gikk mot slutten, selv om møterommet var fylt opp med nødproviant, og middag var bestilt til klokken 19.

Før møtet gjentok Hareide at det er uaktuelt med en ny samarbeidsavtale med regjeringen, og at de går i opposisjon om regjeringsønsket ikke blir noe av.

