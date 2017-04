KrF-landsmøte: Knut Arild Hareide dropper Vedum som statsminister

ANNONSE

Torsdag formiddag åpner Knut Arild Hareide KrFs landsmøte i Trondheim.

STATSMINISTER: SP-partileder Trygve Slagsvold Vedum.

KrF-lederen annonserte tidligere i uken Sp-leder Trygve S. Vedum som statsministerkandidat i en sentrum-høyre-regjering til høsten. Vedum selv har siden sagt han ikke ønsker det, og dermed kommer heller ikke Hareide til å gå videre med alternativet.

– Tanken på en statsminister som ikke er fra Høyre eller Arbeiderpartiet, er en tanke jeg også synes det norske folk bør ha. Men når Vedum har avvist dette, så kommer jeg ikke til å fortsette med å snakke om den muligheten, sier Hareide til NRK.

Hør Knut Arild Hareide tale til landsmøtet 11.15 her:

Hareide har gjort det klart at tiden er inne for Krf å igjen innta regjeringskontorene. Han sier han fortsatt håper på et sentrum-høyre alternativ, selv om Solberg ikke har ytret noe slik.

– Inn mot dette valget kommer det til å bli mer uoversiktlig på rødgrønn og ikke-sosialistisk side. I 2013 var det veldig tydelige alternativer, nå er det mer åpent og velgernes dom vil være helt avgjørende, sier Hareide til NRK, og er avvisende til å strekke ut hånda til Arbeiderpartiet.

Hver tredje fylkesleder i KrF sier da også blankt nei til å gå i regjering med Ap. Ytterligere to er svært skeptiske til et slikt samarbeid. Bare tre sier ja.