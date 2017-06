KrF-lederen skålte med sine egne: - Nå vil vi ha regjeringsmakt

ANNONSE

STORGATA (Nettavisen): Mandag inviterte KrF-ledelsen til pressekonferanse på utestedet Himkok i Oslo sentrum for å gjøre opp status under 100 dager før stortingsvalget.

KrF-leder Knut Arild Hareide er ikke lenger fornøyd med en samarbeidsavtale med regjeringen, som ifølge ham har gitt både gjennomslag og slitasje. Nå vil han ha regjeringsmakt.

MØTTE PRESSEN: KrF-leder Knut Arild Hareide oppsummerte stortingsåret på en pressekonferanse på utestedet Himkok i Oslo sammen med sine nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

- Vi ønsker en sentrum-Høyre-regjering, og det tror jeg vil bli en regjering som er mer robust enn dagens regjering, sier Hareide til Nettavisen.



- Dagens regjering mer sårbar



Hareide vil imidlertid ikke sparke Erna Solberg (H) ut av statsministerkontoret.

- Erna Solberg vil være en helt naturlig statsminister i en slik regjering, men da vil jo Solberg kunne forhandle både til høyre og venstre i norsk politikk. Så jeg tror dagens regjering vil være mer sårbar enn den, sier Hareide.

I mai hadde KrF en gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene på 4,7 prosent, men KrF-lederen sa på pressekonferansen at han syntes de fortjente en høyere oppslutning.

- Nå må velgerne få si sitt, sentrum må styrkes og vi må gjøre det godt valg, konstaterer han.

VIL I REGJERING: KrF-leder Knut Arild Hareide sier han tror det er stor sjanse for at Norge får en sentrumsregjering til høsten.

- Hvor stor sjanse tror du det er for at dere skal få til en sentrumsregjering?

- Jeg tror vi kan få til en sentrumsregjering med Høyre. Den sjansen tror jeg er ganske stor. Men klart at valgresultatet er helt avgjørende, og vi har en mobiliseringsjobb framover, sier Hareide, til tross for at meningsmålingene den siste tiden ikke har vist et slikt flertall.

Utelukker ikke Ap

- Er et Ap-samarbeid nå helt utelukket for dere?

- Vi har gjennom våre vedtak sagt sentrum-Høyre, og det vil forplikte oss etter valget. Naturlig nok så lager ikke vi et vedtak som skal utelukke alle ting, men vi sier hva vi ønsker. Det vil forplikte oss, for vi kan ikke si en ting før valget - og si noe helt annet etter valget, sier han.

- Hvordan vil folk i Norge merke forskjell om dere ender i regjering?

- Det tror jeg blir en politikk som blir enda bedre for de som virkelig trenger politikk. Vi fikk et usosialt budsjett, og det gjorde vi mer sosialt. Vi ønsker å gi familiene større valgfrihet, og prioritere de elevene som trenger det mest. Vi ønsker flere lærere inn i skolen nettopp for å gi en bedre start på skolen, for å ikke bruke masse ressurser på spesialundervisning, sier Hareide.

Dessuten; KrF vil ikke overraskende at de kristne verdiene skal prege det norske samfunnet i større grad enn i dag.

- Kristendommens plass i det norske samfunnet er noe vi er veldig opptatt av, understreker KrF-lederen.

SOMMERLIG: KrF-leder Knut Arild Hareide med sine nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad før pressekonferansen.



- Viktig at vi kjenner røttene

En av KrFs symbolsaker er den mye omdiskuterte K-en i religionsfaget, som ble tatt inn igjen av dagens regjering. Nå ønsker flere å fjerne den.

- Norge er i endring, og vi er mer fargerikt og mangfoldig enn noen gang. Da er det veldig viktig at vi kjenner til røttene våre og historien vår. Og er det noe som har preget oss som nasjon, så er det den kristne kulturarven. Da bør vi ha kjennskap til nettopp det, sier Hareide.

Han viser til at flere partier har snudd om saken, og at både Høyre, Frp og Senterpartiet nå er enig med dem.

- Det viser at vi vinner igjennom i viktige verdisaker, og det er jeg veldig stolt av, sier han.

- Må lære seg norsk



En annen sak som vil prege KrFs valgkamp, er kampen for kontantstøtten.

- Vi ønsker å gjøre kontantstøtten mer fleksibel, ved at man kan kunne kombinere kontantstøtte og barnehage i større grad enn i dag. Det ønsker familiene, sier Hareide, og legger til:

- Vi ønsker også å stille krav om språk til de som mottar støtte. Skal man være en del av vårt samfunn, så er språk viktig, sier han.