KrF og Venstre på budsjettprat hos Siv Jensen

KrF og Venstre har klare forventninger til statsbudsjettet. Onsdag kveld ble partiene orientert hos finansminister Siv Jensen (Frp).

Venstres Terje Breivik og KrFs Kjell Ingolf Ropstad stilte til møte i Finansdepartementet klokken 19 onsdag kveld. En time før hadde lederne for finansfraksjonene i Høyre og Frp blitt invitert til en lignende orientering.

– Nå skal jeg inn og møte finansministeren, det er jo alltid hyggelig. Jeg vet ikke hva vi får en gjennomgang av, sa Terje Breivik til NTB på vei inn til møtet.

Klare forventninger

Regjeringen er etter valget avhengig av støtten fra både Venstre og KrF for å få budsjettet sitt gjennom, og begge partier har lange kravlister i bytte mot deres støtte.

– Vi forventer at budsjettet er bærekraftig både klimamessig og oljepengebruksmessig. For Venstre er det også viktig at dette budsjettet vil ytterligere styrke skolen. Vi er også opptatt av like muligheter for alle, og kampen mot barnefattigdom spesielt. Vi er også opptatt av at vi fortsetter den gode jobben vi fire partier har gjort sammen de siste fire årene med å gjøre det lettere å skape arbeidsplasser, sa Breivik før møtet.

Kjell Ingolf Ropstad ankom kort tid før møtestart og ønsket ikke å gi noen kommentar på vei inn. Søndag uttalte han til NTB at KrF er opptatt av den sosiale profilen på budsjettet.

– Vi forventer et budsjett som tar på alvor at det er en del som faller utenfor i samfunnet, sier han.

KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene og at kontantstøtten gjøres mer fleksibel, slik at den kan kombineres med noe bruk av barnehage.

Siv Jensen sier hun har hatt Venstre og KrFs ønsker og prioriteringer i bakhodet når hun har laget budsjettet.

– Regjeringen tenker alltid på sine samarbeidspartnere, i tillegg til at vi tenker på å styre landet trygt og fremtidsrettet, sier hun til NRK.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad på vei til møte med finansminister Siv Jensen onsdag kveld.

Bremser ned

Siv Jensen vil presentere budsjettet torsdag klokken 10. Nytt av året er at regjeringen vil legge fram utvalgte nøkkeltall allerede klokken 8, i et forsøk på å komme lekkasjer til mediene i forkjøpet.

Jensen sier budsjettet bærer preg av at det går bedre for norsk økonomi. Ledigheten er lavere, og sysselsettingsgraden øker.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før. Når pilene peker i riktig retning, må vi gi mindre gass. Det er avgjørende ikke å svekke konkurranseevnen til bedriftene, sier Jensen til NTB.

Budsjetter vil også være preget av at store summer er bundet opp til Forsvaret, samferdsel og sykehus.

– Burde vært lavere

Både Jensen og Solberg har vært tydelig på at oljepengebruken nå skal ned, og at budsjettet i år vil ha en oljepengebruk på i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet. De siste fem årene har oljepengebruken økt med reelt 19 milliarder kroner i året i gjennomsnitt.

Makroøkonomene anslår ut fra regjeringens signaler at oljepengebruken i år vil ligge på mellom 7 og 9 milliarder kroner, noe flere mener er for mye.

– Jeg mener vi burde ligget lavere. Vi burde bruke enda mindre oljepenger, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til DN.

Maner til ansvarlighet



Åpningen av Stortinget denne uken ble preget av en opposisjon som ettertrykkelig ville vise regjeringen at den nå er en mindretallsregjering. KrF og V valgte blant annet å støtte Aps forslag om å gjeninnføre 14 ukers pappaperm, og et samlet Storting instruerte regjeringen til å gjøre endringer i den omstridte nye pleiepengeordningen. I sin nyvunne tro på å finne nye konstellasjoner for flertall, har opposisjonen allerede lagt fram 31 enkeltforslag. Jensen minner om at man må ha summen av mange gode forslag i minne.

– Jeg håper opposisjonen vil opptre ansvarlig, ellers vil det være en utfordring for AS Norge. Og jeg har ikke tro på at vi har en uansvarlig opposisjon, sier hun. (©NTB)

