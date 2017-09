De to partiene vil stille klare krav til en eventuell ny Solberg-regjering.

Venstre og KrF vil ha en slutt på at enslige mindreårige asylsøkere får bli i Norge til de fyller 18 år, for deretter å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– KrF kommer til å være krystallklare: Dagens praksis med midlertidige tillatelser for barn må endres, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.

– Denne saken kommer til å ha høyeste prioritet hos oss. Den står like høyt på agendaen som kampen for de lengeværende asylbarna ved forrige valg, sier Guri Melby i Venstre til avisen.

UDI,Barneombudet, Vergeforeningen, Redd Barna er blant organisasjonene som slår alarm om situasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne.

– Regjeringen har strammet inn praksisen slik at ungdom som kommer fra utrygge områder og tidligere hadde rett på beskyttelse i Norge, nå blir returnert til et sted de kanskje aldri har vært. Frykten for retur er så grunnleggende vanskelig å leve med at de blir syke eller forsvinner fra Norge i panikk, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.